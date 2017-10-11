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Регион
Опубликовано 11 октября 2017, 21:56

Госдума ужесточает ответственность за кражу денег с банковских карт

Здание Государственной Думы РФ. Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Здание Государственной Думы РФ. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Согласно законопроекту, который нижняя палата приняла в первом чтении, наказание может составить до трёх лет лишения свободы.

Госдума в первом чтении приняла поправки к Уголовному кодексу РФ, вводящие уголовное наказание за хищение средств с банковских карт и электронных кошельков.

Разработка законопроекта была инициирована группой парламентариев под руководством председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Депутаты предлагают дополнить пункты 3 и 6 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, рассматривающих вопросы электронного мошенничества.

По задумке авторов, максимальной мерой наказания за хищение средств с банковских карт и электронных кошельков должно быть увеличено с четырёх месяцев до трёх лет лишения свободы.

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Роман Босиков
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