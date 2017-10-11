Oculus представила полностью автономные VR-шлемы

Глава "Фейсбука" Марк Цукерберг в ходе конференции Oculus Connect представил VR-шлем Oculus Go, способный работать без подключения к смартфону или компьютеру. Об этом сообщает The Verge.

Новинка оснащена дисплеем с разрешением 2560 на 1440 пикселей и может похвастать встроенной аудиосистемой. По словам Цукерберга, Oculus Go станет "самой доступной VR-гарнитурой на рынке" — цена устройства составит всего $199 (около 11,5 тыс. рублей).

Oculus just announced a new standalone headset -- Oculus Go pic.twitter.com/hDh7esbYOs — Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 11, 2017

Поставки автономного шлема начнутся в 2018 году, однако конкретная дата пока не называется. Глава "Фейсбука" выразил надежду, что Oculus Go поможет компании увеличить аудиторию виртуальной реальности до одного миллиарда человек.

Также компания продемонстрировала VR-шлем, получивший кодовое название Santa Cruz. Как и Oculus Go, он должен стать полностью автономным устройством, не требующим подключения к смартфону или ПК.

Oculus planning another standalone headset, Project Santa Cruz, with full positional tracking. pic.twitter.com/EC2v4YuOzw — Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 11, 2017

В компании не раскрыли конкретные характеристики Santa Cruz, лишь указали, что гарнитура будет отслеживать положение игрока в пространстве без использования внешних камер. Тестовую версию VR-шлема начнут рассылать разработчикам в ноябре 2018 года, цена и дата поступления в продажу не называются.

Помимо прочего, в рамках мероприятия было объявлено о снижении цены на флагманскую VR-гарнитуру Oculus Rift с $499 до $399 (с 29 тыс. до 23 тыс. рублей).