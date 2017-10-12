Учёные представили вакцину от Эболы, эффективную в течение года
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Разработкой вакцины занималась совместная группа американских и либерийских учёных.
Группа американских и либерийских учёных отчитались о создании вакцины от лихорадки Эбола, эффективной в течение года. Об этом сообщает профильное издание New England Journal of Medicine.
В ходе исследования специалисты выяснили, что два из предложенных варианта вакцины способны полностью обезопасить человека от заражения. Кроме того, их эффект устойчив в течение одного года.
— Безопасная и эффективная вакцина будет крайне важным подспорьем в дополнение к классическим средствам контроля над вспышками лихорадки Эбола, — отметил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фауччи.
Вирус, вызывающий геморрагическую лихорадку, был выявлен в 1976 году в бассейне реки Эбола в Заире. Передача вируса происходит при контакте с кровью заражённого.