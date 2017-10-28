Ким Чен Ын назначил бывшую любовницу из корейских Spice Girls в ЦК партии власти

В ходе обновления политического Олимпа Северной Кореи в руководство Трудовой партии пришла певица Хен Сонг Вол, которая в начале 2000-х имела близкие отношения с будущим лидером страны.

По результатам прошедших в Пхеньяне выборов в центральный комитет Трудовой партии Кореи вошла не только младшая сестра лидера страны Ким Ё Чжон, но и его бывшая любовница Хен Сонг Вол, сообщает Daily Mail. Девушка начинала карьеру в составе гёрлз-бэнда Moranbong. По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын встречался с певицей в начале 2000-х, но по настоянию своего отца расстался с ней.

Летом 2013 года сообщалось, что Хен Сонг Вол вместе с десятком других популярных северокорейских музыкантов была казнена за производство и распространение порнографии. Среди причин расстрела певицы из Morangbong также называли ревность первой леди КНДР Ри Соль Чжу. Однако в 2014 году северокорейское гостелевидение показало кадры с торжественного мероприятия, среди участников которого оказалась и Хен Сонг Вол.