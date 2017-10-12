Дом Уолтера из "Во все тяжкие" закидали пиццами, и хозяева установили забор

Те, кто смотрел сериал, помнят, как герой Брайана Крэнстона Уолтер Уайт приходит к своей жене, чтобы наладить с ней отношения, и приносит большую пиццу. Та отправляет его восвояси, и учитель-наркодилер в сердцах бросает пиццу так, что она улетает на крышу. На фоне криминального сюжета с кровавыми расправами из-за огромных денег и наркотиков эта сцена выглядит как лучик света, поэтому она так и полюбилась поклонникам сериала.

Теперь особо остроумные зрители пытаются повторить эту сцену точь-в-точь как в оригинале, несмотря на то что пицца вылетает из коробки довольно сверхъестественным способом. А в этом доме, между прочим, живут люди. Жильцы дома Уолтера Уайта решили положить конец бесконечным швыряниям пиццы на их крышу и установили двухметровый забор. Если вы думаете, что они слишком строги, то представьте, что станет с жирной пиццей на крыше южного штата Нью-Мексико.

Конечно, это довольно забавно, но туристы порой нас очень достают. Они могут попросить отойти или закрыть гараж Джоанна Кинта, жительница дома