Дом Уолтера из "Во все тяжкие" закидали пиццами, и хозяева установили забор
Обычный дом в Альбукерке стал центром притяжения для множества фанатов сериала "Во все тяжкие", который снимался в этом городе на границе с Мексикой. Дом Уолтера Уайта до сих пор там стоит, поэтому на его фоне многие делают памятные селфи. Но находятся и те, кто воспроизводит целые сцены из сериала.
Те, кто смотрел сериал, помнят, как герой Брайана Крэнстона Уолтер Уайт приходит к своей жене, чтобы наладить с ней отношения, и приносит большую пиццу. Та отправляет его восвояси, и учитель-наркодилер в сердцах бросает пиццу так, что она улетает на крышу. На фоне криминального сюжета с кровавыми расправами из-за огромных денег и наркотиков эта сцена выглядит как лучик света, поэтому она так и полюбилась поклонникам сериала.
Теперь особо остроумные зрители пытаются повторить эту сцену точь-в-точь как в оригинале, несмотря на то что пицца вылетает из коробки довольно сверхъестественным способом. А в этом доме, между прочим, живут люди. Жильцы дома Уолтера Уайта решили положить конец бесконечным швыряниям пиццы на их крышу и установили двухметровый забор. Если вы думаете, что они слишком строги, то представьте, что станет с жирной пиццей на крыше южного штата Нью-Мексико.
Конечно, это довольно забавно, но туристы порой нас очень достают. Они могут попросить отойти или закрыть гараж
Молва о страданиях жильцов дошла до создателя сериала "Во все тяжкие" Винса Гиллигана. Он выразил сочувствие семье, которую знает лично. Он сказал, что они прекрасные люди и заслуживают уважительного отношения к себе. "Нет ничего смешного, чтобы бросить пиццу на их крышу. Все, кто это делает, очень неоригинальны", — говорит сценарист.