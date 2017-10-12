Секретную концовку Middle-earth: Shadow of War выложили в Сеть
Один из игроков, успевший полностью пройти Middle-earth: Shadow of War, поделился видео с секретной концовкой.
После завершения сюжетной кампании Shadow of War игроки могут открыть дополнительную, настоящую концовку. Для этого требуется обзавестись очень сильной армией и пройти дополнительную миссию — это займёт много часов. Как оказалось, эти усилия разработчики награждают трёхминутным роликом, который уже есть в Сети.
В секретной концовке рассказывается о дальнейшей судьбе Талиона, главного героя серии. После этого события подводят к началу франшизы "Властелин колец", приквелом которой и является игра.
Секретную концовку Middle-earth: Shadow of War выложили в Сеть
Middle-earth: Shadow of War выйдет на PC, PS4 и Xbox One.