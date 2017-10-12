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Опубликовано 12 октября 2017, 14:11

Новую версию защиты Denuvo в Middle-earth: Shadow of War взломали за день

Хакерам удалось обойти антипиратскую защиту Denuvo в Middle-earth: Shadow of War всего за сутки.

Скриншот видео Shirrako

Скриншот видео Shirrako

Когда игровые разработчики только начали применять защиту Denuvo, она помогала предотвратить появление пиратской версии продукции долгие месяцы. Однако со временем хакеры научились взламывать Denuvo всё быстрее и быстрее. В случае с недавно вышедшей Middle-earth: Shadow of War защита оказалась практически бесполезной.

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Новую версию защиты Denuvo в Middle-earth: Shadow of War взломали за день

Скриншот видео Shirrako

Хотя разработчики Shadow of War внедрили в игру новейшую версию Denuvo, её сумели обойти всего за день. Несмотря на это, авторы не спешат удалять защиту, требующую подключения к Сети и дополнительной мощности компьютера до работы.

Также хакеры всего за несколько часов взломали другие новинки с Denuvo, FIFA 18 и Total War: Warhammer 2.

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Станислав Погорский
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