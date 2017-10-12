Когда игровые разработчики только начали применять защиту Denuvo, она помогала предотвратить появление пиратской версии продукции долгие месяцы. Однако со временем хакеры научились взламывать Denuvo всё быстрее и быстрее. В случае с недавно вышедшей Middle-earth: Shadow of War защита оказалась практически бесполезной.

Новую версию защиты Denuvo в Middle-earth: Shadow of War взломали за день

Хотя разработчики Shadow of War внедрили в игру новейшую версию Denuvo, её сумели обойти всего за день. Несмотря на это, авторы не спешат удалять защиту, требующую подключения к Сети и дополнительной мощности компьютера до работы.

Также хакеры всего за несколько часов взломали другие новинки с Denuvo, FIFA 18 и Total War: Warhammer 2.