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Опубликовано 12 октября 2017, 15:11

Авторы серии Titanfall работают над игрой для виртуальной реальности

Фото &copy;&nbsp;Electronic Arts

Фото © Electronic Arts

Студия Respawn Entertainment объявила о своём следующем проекте, который будет создаваться вместе с Oculus.

В официальном блоге Respawn Entertainment, известной по серии шутеров Titanfall, появилось сообщение о новом проекте. Он будет разрабатываться в сотрудничестве с компанией Oculus и, соответственно, станет игрой для шлемов виртуальной реальности.

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Авторы серии Titanfall работают над игрой для виртуальной реальности

Фото © Electronic Arts

Никаких подробностей разработчики не сообщают, однако известно, что будущая игра не будет связана с сериями Titanfall или Star Wars. Напомним, что сейчас Respawn также работает над игрой по мотивам "Звёздных войн".

Учитывая портфолио студии, можно предположить, что новый проект станет шутером или экшеном от первого лица.

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Станислав Погорский
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