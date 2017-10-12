Автор Final Fantasy XV рассказал про следующую игру

Игровой директор Final Fantasy XV Хадзиме Табата в интервью Eurogamer ответил на вопросы о следующей игре, которая не будет связана с франшизой Final Fantasy.

По словам Табаты, новая игра пока находится даже не на стадии препродакшена: над проектом трудятся 20–30 человек, которые пока занимаются техническими экспериментами. Основой для безымянной игры станет движок Luminous Engine, созданный для Final Fantasy XV. Эти две игры также будет объединять масштаб: Табата рассказал, что недавний опыт очень пригодится ему для нового проекта.

Пока не известно, когда Square Enix представит новую игру Табаты. Значительная часть его команды всё ещё работает над новыми дополнениями для Final Fantasy XV.