"ВКонтакте" выпустит отдельный клиент с играми для ПК

Об этом представители российской социальной сети рассказали в ходе первой конференции для разработчиков VK High Score.

По словам руководителя игровой платформы "ВКонтакте" Максима Бабичева, соцсеть занялась разработкой специального клиента для ПК, где пользователи получат доступ к полноценному каталогу игр.

Владельцы компьютеров смогут не только играть в любимые проекты через отдельное приложение, но и скачивать понравившиеся игры прямо на свой ПК. Пока не известно, когда состоится официальный релиз клиента.

Разработчики также рассказали и о других нововведениях внутри соцсети. В частности, владельцы сторонних сайтов получат возможность встраивать на свою страницу виджеты игр. В отличие от статичной кнопки-картинки, виджеты будут показывать друзей в игре и других участников, а по клику будет открываться карточка игры с переходом в ВК.

Кроме того, в соцсети скоро появятся сниппеты приложений — посты с картинками из программ с кнопкой "Играть", которые будут отображаться в ленте и чатах.

По словам представителей соцсети, в настоящее время ежемесячная аудитория "ВКонтакте" составляет 97 млн пользователей в месяц. Около 21 млн из них хотя бы раз в месяц запускают игры на веб-платформе. 60 млн человек заходят в каталог на вебе ежегодно.

Самый популярный жанр игр среди пользователей "ВКонтакте" — головоломки: около 17% людей предпочитают этот жанр. На втором месте идут шутеры (12%), а следом — аркады (11%).