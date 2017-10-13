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Регион
Опубликовано 13 октября 2017, 09:31

Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds прилетит в Москву

Брендан Грин, автор популярного онлайн-экшена PlayerUnknown's Battlegrounds, впервые посетит Россию.

Автор PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин посетит Москву в октябре этого года. Фейсбук-сообщество киберспортивного комплекса Yota Arena опубликовало запись с анонсом мероприятия в честь прилёта Грина.

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Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds прилетит в Москву

Фото: © facebook/Yota Arena

16 октября в Yota Arena пройдёт закрытая встреча с Бренданом Грином. Гости смогут первыми увидеть русскоязычную версию PlayerUnknown's Battlegrounds и получить автограф создателя игры. Также в этот день пройдут шоу-матчи в PlayerUnknown's Battlegrounds с участием популярных стримеров и видеоблогеров, среди которых Денис WELOVEGAMES, Алина Рин, Snailkick и Стас Давыдов.

Мероприятие будет закрытым, но Yota Arena проводит розыгрыш пяти пригласительных билетов у себя в сообществе.

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Станислав Погорский
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