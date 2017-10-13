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Опубликовано 13 октября 2017, 09:59

Анонсировано морское дополнение для Battlefield 1

Студия DICE представила новое дополнение Turning Tides для шутера от первого лица Battlefield 1.

EA и DICE анонсировали дополнение для шутера про Первую мировую войну Battlefield 1, получившее название Turning Tides. Оно будет посвящено морским сражениям и всему, что с ними связано.

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Анонсировано морское дополнение для Battlefield 1

Фото: © Flickr/fuba recorder

В дополнении появятся новые бойцы, королевские морпехи Великобритании. Кроме того, в Turning Tides игроков ждут новые карты, техника и оружие. Релиз дополнения состоится в декабре этого года, а перед этим для Battlefield 1 выпустят новые кампании-операции Brusilov Offensive и Red Tide.

Turning Tides станет третьим масштабным дополнением для Battlefield 1. Последнее, Apocalypse, последует в начале 2018 года.

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Станислав Погорский
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