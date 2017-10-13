Анонсировано морское дополнение для Battlefield 1
Студия DICE представила новое дополнение Turning Tides для шутера от первого лица Battlefield 1.
EA и DICE анонсировали дополнение для шутера про Первую мировую войну Battlefield 1, получившее название Turning Tides. Оно будет посвящено морским сражениям и всему, что с ними связано.
Анонсировано морское дополнение для Battlefield 1
Фото: © Flickr/fuba recorder
В дополнении появятся новые бойцы, королевские морпехи Великобритании. Кроме того, в Turning Tides игроков ждут новые карты, техника и оружие. Релиз дополнения состоится в декабре этого года, а перед этим для Battlefield 1 выпустят новые кампании-операции Brusilov Offensive и Red Tide.
Turning Tides станет третьим масштабным дополнением для Battlefield 1. Последнее, Apocalypse, последует в начале 2018 года.