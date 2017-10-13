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Опубликовано 13 октября 2017, 10:25

Авторы Horizon Zero Dawn показали локации дополнения The Frozen Wilds

Разработчики постапокалиптического экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn выпустили новый трейлер дополнения.

Сюжетное дополнение The Frozen Wilds для Horizon Zero Dawn получило новый трейлер, целиком посвящённый заснеженным пейзажам игры.

В The Frozen Wilds героиня Элой отправится в ранее неизведанный северный регион, где ей предстоит встреча с новым племенем людей, которое упоминалось в оригинальной игре. Помимо этого, в дополнении появятся новые задания, виды врагов-роботов и экипировка.

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Авторы Horizon Zero Dawn показали локации дополнения The Frozen Wilds

Фото: © YouTube/THE P2BNL

The Frozen Wilds выйдет на PS4 уже 7 ноября.

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Станислав Погорский
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