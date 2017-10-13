Авторы Horizon Zero Dawn показали локации дополнения The Frozen Wilds

В The Frozen Wilds героиня Элой отправится в ранее неизведанный северный регион, где ей предстоит встреча с новым племенем людей, которое упоминалось в оригинальной игре. Помимо этого, в дополнении появятся новые задания, виды врагов-роботов и экипировка.