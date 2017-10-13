Авторы Horizon Zero Dawn показали локации дополнения The Frozen Wilds
Разработчики постапокалиптического экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn выпустили новый трейлер дополнения.
Сюжетное дополнение The Frozen Wilds для Horizon Zero Dawn получило новый трейлер, целиком посвящённый заснеженным пейзажам игры.
В The Frozen Wilds героиня Элой отправится в ранее неизведанный северный регион, где ей предстоит встреча с новым племенем людей, которое упоминалось в оригинальной игре. Помимо этого, в дополнении появятся новые задания, виды врагов-роботов и экипировка.
Авторы Horizon Zero Dawn показали локации дополнения The Frozen Wilds
Фото: © YouTube/THE P2BNL
The Frozen Wilds выйдет на PS4 уже 7 ноября.