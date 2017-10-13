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Опубликовано 13 октября 2017, 10:54

Онлайн шутера LawBreakers упал до 10 игроков

Сетевой шутер от первого лица LawBreakers от автора Gears of War продолжает терять популярность.

Фото &copy; Boss Key Productions

Фото © Boss Key Productions

LawBreakers от студии Boss Key уже можно назвать главным провалом года. Игра, разработанная с многомиллионным бюджетом, не смогла завоевать большую аудиторию ещё с релиза в августе этого года. С тех пор ситуация продолжила ухудшаться, а сейчас в LawBreakers практически никто не играет.

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Онлайн шутера LawBreakers упал до 10 игроков

Фото © Boss Key Productions

Один из пользователей NeoGAF, открыв статистику LawBreakers в Steam, увидел онлайн всего в 10 человек. При этом максимальное количество игроков за последние сутки составило всего 62 человека — это чуть ли не самые низкие показатели для высокобюджетной онлайн-игры. Пик игроков в LawBreakers, зафиксированный незадолго после выхода игры, составляет 7482 человека.

LawBreakers доступна на PC и PS4. Недавно автор игры сообщил, что планирует и дальше поддерживать шутер и выпускать новый контент для него.

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Станислав Погорский
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