Онлайн шутера LawBreakers упал до 10 игроков

LawBreakers от студии Boss Key уже можно назвать главным провалом года. Игра, разработанная с многомиллионным бюджетом, не смогла завоевать большую аудиторию ещё с релиза в августе этого года. С тех пор ситуация продолжила ухудшаться, а сейчас в LawBreakers практически никто не играет.

Один из пользователей NeoGAF, открыв статистику LawBreakers в Steam, увидел онлайн всего в 10 человек. При этом максимальное количество игроков за последние сутки составило всего 62 человека — это чуть ли не самые низкие показатели для высокобюджетной онлайн-игры. Пик игроков в LawBreakers, зафиксированный незадолго после выхода игры, составляет 7482 человека.

LawBreakers доступна на PC и PS4. Недавно автор игры сообщил, что планирует и дальше поддерживать шутер и выпускать новый контент для него.