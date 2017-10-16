Год назад, в таком же дождливом октябре глава Минздрава Вероника Скворцова прилетела в столицу Никарагуа Манагуа. Там она помпезно открыла завод по производству вакцин от гриппа. Министр торжественно перерезала синюю ленточку и сказала красивые слова об обмене опытом между учёными разных стран. Заводу дали имя российского биолога, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине Ильи Мечникова.

О том что завод будет построен, в 2013 году договорились президенты России и Никарагуа Владимир Путин и Даниэль Ортега. Для строительства было создано российско-никарагуанское предприятие "Мечников". Россия вложила в проект 1 миллиард рублей — это составило 60% всего финансирования.

Сейчас, спустя год после открытия, как рассказал Лайфу источник в Федеральном медико-биологическом агентстве, завод так и не работает. Денег не хватило. Компания "Мечников" не может даже расплатиться со своим подрядчиком — компанией, которая непосредственно занималась строительством. Сотрудники "Мечникова" не получают зарплату. У предприятия нет денег, чтобы заплатить налоги.

Сейчас на пути в Никарагуа находится часть оборудования — линия упаковки. За него нужно будет заплатить $133 тысячи, но этих денег у компании тоже нет.

Из-за долгов перед подрядчиком "Мечникову" не выдают разрешение на ввод завода в эксплуатацию. Поэтому сейчас просто невозможно подключить инженерные сети, получить сертификацию и запустить завод.

Предприятию грозит блокировка счетов в банках, сказал источник. Также есть риск, что разойдётся весь персонал — а это квалифицированные специалисты, без которых невозможно запустить завод.

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Есть и политические риски — все страны Латинской Америки и Карибского бассейна следят за этим проектом, потому что он считается успешным примером сотрудничества с Россией.

Причём и Россия, и Никарагуа выделили дополнительные деньги на проект. Россия (в лице Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, подведомственного ФМБА) выделила $2,2 млн, Никарагуа — $2,3 млн. Затем Никарагуа приостановил платежи из-за задержек выплат со стороны России.

Ранее сообщалось о том, что открытие завода задерживается из-за проблем с деньгами, но не были известны подробности, касающиеся налогов, зарплаты и контрактов с подрядчиком. Бывший директор предприятия "Мечников" Виталий Грановский в интервью "Коммерсанту" называл причины проблем. По его словам, проект обошёлся примерно на $10 млн дороже, чем изначально выделенная, согласно проведённым расчётам, сумма.

Согласно отчёту Международной инициативы по защите здоровья населения Никарагуа и Латинской Америки Innova Salutem, денег на строительство завода не хватило из-за падения рубля и экономического кризиса.

— Россия сейчас особенно нуждается в налаживании дружеских, партнёрских отношений со всеми странами мира, — пояснил важность проекта Эдуард Белый, учёный секретарь Института Латинской Америки РАН. — Никарагуа в стратегическом плане очень серьёзная страна: она расположена между двух океанов, недалеко от нашего "заклятого друга" США и так далее. У нас с Никарагуа всегда были очень интенсивные отношения, вплоть до военно-технического сотрудничества. Поэтому совершенно не удивительно, что строительство завода состоялось.