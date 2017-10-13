Автор Injustice 2 не исключает выхода версии для Nintendo Switch

Эд Бун, автор серий файтингов Mortal Kombat и Injustice, дал интервью Gamespot, в котором ответил на вопрос о выходе Injustice 2 на Nintendo Switch. По его словам, появление этой версии в будущем вполне возможно.

Бун уточнил, что аппаратное обеспечение гибридной консоли Switch серьёзно отличается от PS4 и Xbox One, так что для портирования игры придётся выделить специальную команду разработчиков. Тем не менее Эд признал, что идея Injustice 2 на Switch кажется ему весёлой — во многом из-за портативности консоли и возможности устраивать турниры с друзьями где угодно.

Эти слова разработчика не являются подтверждением конкретных планов переноса Injustice 2 на Switch, но такой анонс вполне может произойти.