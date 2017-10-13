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Опубликовано 13 октября 2017, 11:32

Автор Injustice 2 не исключает выхода версии для Nintendo Switch

Фото &copy;&nbsp;NetherRealm Studios

Фото © NetherRealm Studios

Создатель супергеройского файтинга Injustice 2 верит в возможность портирования игры на консоль Nintendo.

Эд Бун, автор серий файтингов Mortal Kombat и Injustice, дал интервью Gamespot, в котором ответил на вопрос о выходе Injustice 2 на Nintendo Switch. По его словам, появление этой версии в будущем вполне возможно.

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Автор Injustice 2 не исключает выхода версии для Nintendo Switch

Фото © NetherRealm Studios

Бун уточнил, что аппаратное обеспечение гибридной консоли Switch серьёзно отличается от PS4 и Xbox One, так что для портирования игры придётся выделить специальную команду разработчиков. Тем не менее Эд признал, что идея Injustice 2 на Switch кажется ему весёлой — во многом из-за портативности консоли и возможности устраивать турниры с друзьями где угодно.

Эти слова разработчика не являются подтверждением конкретных планов переноса Injustice 2 на Switch, но такой анонс вполне может произойти.

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Станислав Погорский
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