Вячеслав Володин отменил визит депутатов в США из-за снятия российских флагов

Ранее вице-спикер Госдумы от "Единой России" Пётр Толстой заявил, что делегация может отказаться от поездки.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил об отмене визита группы депутатов в США в связи со снятием российских флагов со зданий Генконсульства РФ в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне.

— Это решение будет действовать до тех пор, пока от американской стороны не последуют соответствующие разъяснения и извинения, — отметили в аппарате Госдумы.