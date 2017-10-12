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Регион
Опубликовано 12 октября 2017, 17:36

Вячеслав Володин отменил визит депутатов в США из-за снятия российских флагов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Ранее вице-спикер Госдумы от "Единой России" Пётр Толстой заявил, что делегация может отказаться от поездки.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил об отмене визита группы депутатов в США в связи со снятием российских флагов со зданий Генконсульства РФ в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне.

— Это решение будет действовать до тех пор, пока от американской стороны не последуют соответствующие разъяснения и извинения, — отметили в аппарате Госдумы.

Как отмечается, решение об отмене визита принял председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Данную позицию подтвердил вице-спикер Госдумы от "Единой России" Пётр Толстой.

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Арина Демидова
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