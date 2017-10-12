Вячеслав Володин отменил визит депутатов в США из-за снятия российских флагов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев
Ранее вице-спикер Госдумы от "Единой России" Пётр Толстой заявил, что делегация может отказаться от поездки.
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил об отмене визита группы депутатов в США в связи со снятием российских флагов со зданий Генконсульства РФ в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне.
— Это решение будет действовать до тех пор, пока от американской стороны не последуют соответствующие разъяснения и извинения, — отметили в аппарате Госдумы.
Как отмечается, решение об отмене визита принял председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Данную позицию подтвердил вице-спикер Госдумы от "Единой России" Пётр Толстой.