Глава ОКР Жуков: В ноябре станет известно, едет ли Россия на Олимпиаду

По словам президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, он находится в постоянном контакте с комиссиями МОК, которые занимаются расследованием допинговой проблемы в России. На недавней встрече с председателем одной из таких комиссий Самуэля Шмида обсуждалось, что сделано Россией и российским антидопинговым агентством РУСАДА для выполнения условий Международного олимпийского комитета и WADA.

— Информацию о том, поедет ли Россия на Олимпиаду в Пхёнчхан, точно скажут в ноябре. Недавно я был в Лозанне, встречался со Шмидом. Я довёл до сведения комиссии Шмида всё, что сделано в вопросе антидопинговой политики в России, — заявил Жуков журналистам.

Комиссия Шмида была создана МОК с целью расследовать причастность сотрудников Министерства спорта России к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами на Олимпийских играх 2014 года. В данный момент продолжается перепроверка допинг-проб россиян, взятых в Сочи.