Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в шведском Треллеборге

Четыре человека пострадали в результате инцидента в центральной части шведского города Треллеборг, где, по словам очевидцев, произошла перестрелка. Об этом сообщило издание Expressen.

Первоначально прошла информация, что все четверо получили огнестрельные ранения, однако позднее полиция скорректировала эти данные: лишь у двоих мужчин оказались такого рода повреждения. Не исключено, впрочем, что имеется и пятый пострадавший, но за помощью к врачам он пока не обращался.