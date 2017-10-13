Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в шведском Треллеборге
Место перестрелки. Фото: © Expressen/Mikael Nilsson
Четыре человека пострадали в результате инцидента в центральной части шведского города Треллеборг, где, по словам очевидцев, произошла перестрелка. Об этом сообщило издание Expressen.
Первоначально прошла информация, что все четверо получили огнестрельные ранения, однако позднее полиция скорректировала эти данные: лишь у двоих мужчин оказались такого рода повреждения. Не исключено, впрочем, что имеется и пятый пострадавший, но за помощью к врачам он пока не обращался.
Очевидцы рассказывают, что слышали очень много выстрелов. При этом по-прежнему нет никакой официальной информации о том, что стало причиной перестрелки. Сейчас центр города оцеплен, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.