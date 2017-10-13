Объявлена дата выхода второго эпизода Life is Strange: Before the Storm
Разработчики игрового сериала Life is Strange: Before the Storm выпустили трейлер второго эпизода.
Французская студия Deck Nine Games выложила трейлер второго эпизода Life is Strange: Before the Storm, получившего название Brave New World.
По сюжету второго эпизода приквела оригинальной Life is Strange, Хлоя и Рейчел продолжают испытывать проблемы со своими семьями и находят утешение в дружбе друг с другом. Тем временем Хлоя ввязывается в неприятности с Фрэнком Бауэрсом, что грозит ей серьёзной опасностью.
Объявлена дата выхода второго эпизода Life is Strange: Before the Storm
Фото: © Кадр из видео YouTube/Life is Strange
Brave New World выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 19 октября.