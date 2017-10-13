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Опубликовано 13 октября 2017, 14:03

Объявлена дата выхода второго эпизода Life is Strange: Before the Storm

Разработчики игрового сериала Life is Strange: Before the Storm выпустили трейлер второго эпизода.

Французская студия Deck Nine Games выложила трейлер второго эпизода Life is Strange: Before the Storm, получившего название Brave New World.

По сюжету второго эпизода приквела оригинальной Life is Strange, Хлоя и Рейчел продолжают испытывать проблемы со своими семьями и находят утешение в дружбе друг с другом. Тем временем Хлоя ввязывается в неприятности с Фрэнком Бауэрсом, что грозит ей серьёзной опасностью.

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Объявлена дата выхода второго эпизода Life is Strange: Before the Storm

Фото: © Кадр из видео YouTube/Life is Strange

Brave New World выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 19 октября.

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Станислав Погорский
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