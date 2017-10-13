Законопроект о продаже лекарств через Интернет внесён в Госдуму

Онлайн можно будет приобрести только безрецептурные препараты. А торговать онлайн смогут только те аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность.

В Госдуму внесён законопроект о дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами. Об этом сообщается на сайте правительства.

Документ, разработанный Минздравом России, призван защитить граждан от подделок. Поэтому торговать онлайн смогут только те аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность.

Кроме того, предлагается запретить розничную интернет-торговлю рецептурными лекарствами, наркотическими и психотропными средствами.

— Предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом. Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом, — уточняется в документе.

Ранее Лайф сообщал, что в российских аптеках стало в два раза меньше фальсифицированных лекарств. К таким выводам пришли специалисты Росздравнадзора. А вот покупать медикаменты через отечественные и зарубежные сайты ведомство не рекомендует, поскольку там очень часто попадаются контрафактные препараты.