Геймдизайнер из Ubisoft намекнул на разработку Rayman 4

Известный французский геймдизайнер Мишель Ансель опубликовал пост в своём инстаграм-аккаунте, в котором поделился планами на будущее. После завершения работы над текущими проектами Ансель хочет вернуться к одной из своих первых франшиз, платформеру Rayman.

Серия Rayman зародилась ещё в 1995 году, когда была выпущена первая часть. Платформер быстро завоевал признание игроков ярким дизайном персонажей и локаций, необычным юмором и немалой сложностью прохождения. С тех пор франшиза пополнилась ещё двумя номерными частями, а после этого Ubisoft переключилась на другие проекты. В 2011 году серия вернулась с Rayman Origins, которая тоже получила восторженные отзывы от игроков и высокие оценки от журналистов.

На данный момент Мишель Ансель активно работает сразу над двумя крупными проектами — Wild и Beyond Good & Evil 2.