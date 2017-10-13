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Опубликовано 13 октября 2017, 15:03

Геймдизайнер из Ubisoft намекнул на разработку Rayman 4

Фото &copy;&nbsp;Ubisoft Montpellier

Фото © Ubisoft Montpellier

Разработчик из студии Ubisoft открыто высказал желание заняться продолжением платформера Rayman.

Известный французский геймдизайнер Мишель Ансель опубликовал пост в своём инстаграм-аккаунте, в котором поделился планами на будущее. После завершения работы над текущими проектами Ансель хочет вернуться к одной из своих первых франшиз, платформеру Rayman.

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Разработчик из Ubisoft намекнул на разработку Rayman 4

Фото © Ubisoft Montpellier

Серия Rayman зародилась ещё в 1995 году, когда была выпущена первая часть. Платформер быстро завоевал признание игроков ярким дизайном персонажей и локаций, необычным юмором и немалой сложностью прохождения. С тех пор франшиза пополнилась ещё двумя номерными частями, а после этого Ubisoft переключилась на другие проекты. В 2011 году серия вернулась с Rayman Origins, которая тоже получила восторженные отзывы от игроков и высокие оценки от журналистов.

На данный момент Мишель Ансель активно работает сразу над двумя крупными проектами — Wild и Beyond Good & Evil 2.

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Станислав Погорский
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