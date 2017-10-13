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Опубликовано 13 октября 2017, 15:27

Epic Games подала в суд на хакеров Fortnite Battle Royale

Компания Epic Games судится с хакерами, взломавшими код игры Fortnite Battle Royale.

Фото &copy; Fortnite

Фото © Fortnite

10 октября Epic Games подала официальную жалобу на владельцев сайта Addicted Cheats, использовавших стороннее программное обеспечение для убийства персонажей стримеров сервиса Twitch.

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Epic Games подала в суд на хакеров Fortnite Battle Royale

Фото © Fortnite

Пользователи Addicted Cheats, заплатившие за ежемесячную подписку от 5 до 15 долларов, получают программу, позволяющую отслеживать игроков в соревновательном режиме "Королевская битва". По заявлению Epic Games, для создания подобного инструмента нужно было расшифровать и модифицировать код Fortnite. Это, в свою очередь, является нарушением пользовательского соглашения и авторских прав компании.

На данный момент количество игроков набирающей популярность Fortnite превышает 10 миллионов человек.

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Станислав Погорский
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