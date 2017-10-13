Epic Games подала в суд на хакеров Fortnite Battle Royale
Компания Epic Games судится с хакерами, взломавшими код игры Fortnite Battle Royale.
Фото © Fortnite
10 октября Epic Games подала официальную жалобу на владельцев сайта Addicted Cheats, использовавших стороннее программное обеспечение для убийства персонажей стримеров сервиса Twitch.
Epic Games подала в суд на хакеров Fortnite Battle Royale
Фото © Fortnite
Пользователи Addicted Cheats, заплатившие за ежемесячную подписку от 5 до 15 долларов, получают программу, позволяющую отслеживать игроков в соревновательном режиме "Королевская битва". По заявлению Epic Games, для создания подобного инструмента нужно было расшифровать и модифицировать код Fortnite. Это, в свою очередь, является нарушением пользовательского соглашения и авторских прав компании.
На данный момент количество игроков набирающей популярность Fortnite превышает 10 миллионов человек.