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Опубликовано 13 октября 2017, 16:04

EA объяснила систему микротранзакций в Star Wars: Battlefront II

Фото &copy;&nbsp;Electronic Arts

Фото © Electronic Arts

Компания EA решила ответить на многочисленные жалобы игроков Star Wars: Battlefront II.

EA рассказала о том, как именно будут работать микротранзакции в Star Wars: Battlefront II. После бета-тестирования многие игроки были недовольны тем, что практически весь прогресс персонажей был завязан на покупках предметов за реальные деньги.

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EA объяснила систему микротранзакций в Star Wars: Battlefront II

Фото © Electronic Arts

По заявлениям EA, в полной версии Battlefront II ящики со случайными предметами, покупаемые за реальные деньги, будут не единственным способом улучшить своих героев. Таким образом, в игре будут различные предметы и декоративные образы, которые можно открыть только за определённые достижения. Кроме того, даже если кто-то приобрёл ящик и получил из него мощную модификацию, она будет требовать достижения определённого уровня для использования. Таким образом разработчики надеются сбалансировать игру.

Star Wars: Battlefront II выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 17 ноября.

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Станислав Погорский
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