Hunt: Showdown от авторов Crysis появится в Steam Early Access
Авторы кооперативного шутера Hunt: Showdown выложили дневник разработчиков, в котором рассказали об игре.
Фото © Crytek
Разработчики Hunt: Showdown выпустили новое видео по игре, показывающее кадры геймплея и объясняющее решение выпустить проект в Early Access.
По заявлениям авторов, ранний доступ поможет им собрать необходимые отзывы у игроков и значительно доработать Hunt: Showdown. О такой схеме разработки команда задумывалась ещё при создании Crysis. Таким образом, уже после того, как Hunt: Showdown будет завершена, студия Crytek сможет выпустить её на дисках.
Hunt: Showdown от авторов Crysis появится в Steam Early Access
Фото © Crytek
Hunt: Showdown представляет собой фантастический кооперативный шутер от первого лица, в котором игрокам предстоит объединяться для охоты на различных монстров. Игра должна появиться в Early Access до конца этого года, а полноценный релиз запланирован на 2018 год.