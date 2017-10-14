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Опубликовано 14 октября 2017, 09:28

Hunt: Showdown от авторов Crysis появится в Steam Early Access

Авторы кооперативного шутера Hunt: Showdown выложили дневник разработчиков, в котором рассказали об игре.

Фото &copy;&nbsp;Crytek

Фото © Crytek

Разработчики Hunt: Showdown выпустили новое видео по игре, показывающее кадры геймплея и объясняющее решение выпустить проект в Early Access.

По заявлениям авторов, ранний доступ поможет им собрать необходимые отзывы у игроков и значительно доработать Hunt: Showdown. О такой схеме разработки команда задумывалась ещё при создании Crysis. Таким образом, уже после того, как Hunt: Showdown будет завершена, студия Crytek сможет выпустить её на дисках.

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Hunt: Showdown от авторов Crysis появится в Steam Early Access

Фото © Crytek

Hunt: Showdown представляет собой фантастический кооперативный шутер от первого лица, в котором игрокам предстоит объединяться для охоты на различных монстров. Игра должна появиться в Early Access до конца этого года, а полноценный релиз запланирован на 2018 год.

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Станислав Погорский
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