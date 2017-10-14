Разработчики Hunt: Showdown выпустили новое видео по игре, показывающее кадры геймплея и объясняющее решение выпустить проект в Early Access.

По заявлениям авторов, ранний доступ поможет им собрать необходимые отзывы у игроков и значительно доработать Hunt: Showdown. О такой схеме разработки команда задумывалась ещё при создании Crysis. Таким образом, уже после того, как Hunt: Showdown будет завершена, студия Crytek сможет выпустить её на дисках.

Hunt: Showdown от авторов Crysis появится в Steam Early Access Фото © Crytek