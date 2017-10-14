"Гамбит" с Ченнингом Татумом получил дату выхода

Супергеройский фильм "Гамбит" с Ченнингом Татумом в главной роли выйдет в прокат 14 февраля 2019 года. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на студию 20th Century Fox.

Татум сыграет мутанта Гамбита, обладающего способностью заряжать предметы мощной кинетической энергией, превращающей их в бомбы. Ранее Гамбит появлялся в качестве эпизодической роли в фильме "Люди Икс: Начало. Росомаха", там его сыграл актёр Тейлор Китч. Отдельный фильм про героя находится в разработке уже несколько лет, производство осложнилось уходом предыдущих режиссёров.

Теперь постановщиком "Гамбита" назначили Гора Вербински, снявшего "Пиратов Карибского моря". Сценарий ленты написал Джошуа Зетумер ("Робокоп", "Квант милосердия"). Ченнинг Татум также является одним из продюсеров картины.