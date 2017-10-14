Вышел дебютный трейлер хоррор-фильма по "Людям Икс"

В Сети появился трейлер фильма "Новые мутанты", события которого разворачиваются во вселенной "Людей Икс".

Картина расскажет о нескольких подростках-мутантах, которые оказываются заперты в зловещей лечебнице для людей со сверхспособностями. По трейлеру видно, что фильм снят в непривычном для серии жанре хоррора.

Главные роли в "Новых мутантах" исполнили Мэйси Уильямс ("Игра престолов"), Аня Тейлор-Джой ("Сплит") и Чарли Хитон ("Очень странные дела"). Режиссёром фильма стал Джош Бун ("Виноваты звёзды").