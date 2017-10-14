Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября 2017, 13:29

Вышел дебютный трейлер хоррор-фильма по "Людям Икс"

В Сети появился трейлер фильма "Новые мутанты", события которого разворачиваются во вселенной "Людей Икс".

Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер "Новых мутантов", спин-оффа франшизы "Люди Икс".

Картина расскажет о нескольких подростках-мутантах, которые оказываются заперты в зловещей лечебнице для людей со сверхспособностями. По трейлеру видно, что фильм снят в непривычном для серии жанре хоррора.

Главные роли в "Новых мутантах" исполнили Мэйси Уильямс ("Игра престолов"), Аня Тейлор-Джой ("Сплит") и Чарли Хитон ("Очень странные дела"). Режиссёром фильма стал Джош Бун ("Виноваты звёзды").

image

Вышел дебютный трейлер хоррор-фильма по "Людям Икс"

Фото: © Кадр из видео YouTube/20th Century Fox Russia

Фильм "Новые мутанты" выйдет в прокат 12 апреля 2018 года.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • людиикс
  • fox
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar