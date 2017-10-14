Игроки Middle-earth: Shadow of War обошли систему микротранзакций

Middle-earth: Shadow of War оказалась в центре скандала, связанного с продажей внутриигровых контейнеров с предметами за реальные деньги. Игроки возмутились, что разработчики подталкивают их вкладывать дополнительные деньги в игру для ускорения развития персонажа. Некоторые энтузиасты решили проблему с помощью читов.

Оказалось, что сторонние программы позволяют добавлять персонажу бесконечное количество мирианов, внутриигровой валюты. За неё можно приобрести контейнеры с предметами и собрать очень сильную виртуальную армию орков.

Также пользователи обнаружили, что в случае отказа принять условия пользовательского соглашения при запуске Shadow of War игра перестанет упоминать ненавистный игроками магазин с контейнерами. Это, правда, не меняет баланса игры, но делает пользовательский опыт не таким раздражающим.

Middle-earth: Shadow of War доступна на PC, PS4 и Xbox One.