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Опубликовано 14 октября 2017, 15:30

Игроки Middle-earth: Shadow of War обошли систему микротранзакций

Аудитория Middle-earth: Shadow of War на PC решила избавиться от назойливой системы микротранзакций.

Middle-earth: Shadow of War оказалась в центре скандала, связанного с продажей внутриигровых контейнеров с предметами за реальные деньги. Игроки возмутились, что разработчики подталкивают их вкладывать дополнительные деньги в игру для ускорения развития персонажа. Некоторые энтузиасты решили проблему с помощью читов.

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Игроки Middle-earth: Shadow of War обошли систему микротранзакций

Фото: © Кадр из видео YouTube/Eurogamer

Оказалось, что сторонние программы позволяют добавлять персонажу бесконечное количество мирианов, внутриигровой валюты. За неё можно приобрести контейнеры с предметами и собрать очень сильную виртуальную армию орков.

Также пользователи обнаружили, что в случае отказа принять условия пользовательского соглашения при запуске Shadow of War игра перестанет упоминать ненавистный игроками магазин с контейнерами. Это, правда, не меняет баланса игры, но делает пользовательский опыт не таким раздражающим.

Middle-earth: Shadow of War доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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