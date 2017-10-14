Объявлены системные требования PC-версии Destiny 2

Bungie неоднократно заявляла, что PC-версию Destiny 2 стараются сделать максимально оптимизированной и качественной. Благодаря этим усилиям системные требования игры оказались довольно щадящими.

Минимальные требования для запуска Destiny 2 включают в себя: операционную систему Windows 7 или новее, процессор Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350, видеокарту Nvidia GeForce GTX 660 2 ГБ или AMD Radeon HD 7850 2 ГБ, 6 ГБ оперативной памяти и 68 ГБ свободного места на жёстком диске. Для игры на максимальных настройках потребуются: процессор Intel Core i5-2400 или AMD Ryzen R5 1600X, видеокарта Nvidia GeForce GTX 970 4 ГБ или AMD R9 390 8 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти.

Серверы PC-версии Destiny 2 будут запущены в 20:00 по московскому времени 24 октября этого года.