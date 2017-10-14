Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября 2017, 16:30

Объявлены системные требования PC-версии Destiny 2

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

Студия Bungie опубликовала системные требования Destiny 2 и точное время запуска PC-версии игры.

Bungie неоднократно заявляла, что PC-версию Destiny 2 стараются сделать максимально оптимизированной и качественной. Благодаря этим усилиям системные требования игры оказались довольно щадящими.

image

Объявлены системные требования PC-версии Destiny 2

Фото © Activision

Минимальные требования для запуска Destiny 2 включают в себя: операционную систему Windows 7 или новее, процессор Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350, видеокарту Nvidia GeForce GTX 660 2 ГБ или AMD Radeon HD 7850 2 ГБ, 6 ГБ оперативной памяти и 68 ГБ свободного места на жёстком диске. Для игры на максимальных настройках потребуются: процессор Intel Core i5-2400 или AMD Ryzen R5 1600X, видеокарта Nvidia GeForce GTX 970 4 ГБ или AMD R9 390 8 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти.

Серверы PC-версии Destiny 2 будут запущены в 20:00 по московскому времени 24 октября этого года.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • activision
  • bungie
  • destiny2
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar