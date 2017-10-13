В Госдуме предложили давать отгулы в период магнитных бурь

По словам депутата Власова, при изменении геомагнитного поля Земли увеличивается число несчастных случаев и травматизма на производстве.

Депутат ЛДПР Василий Власов представил законопроект, согласно которому метеочувствительные работающие граждане могут получить дополнительные выходные. По задумке парламентария, в дни магнитных бурь особо чувствительных на погоду граждан необходимо отправлять домой отдыхать. Депутат указывает, что медики выявили: в дни магнитных бурь увеличивается число случаев инфаркта миокарда, особенно у пожилых людей. А также растёт травматизм на предприятиях.

— Многие граждане подвержены метеозависимости, однако в данный момент в РФ недостаточное внимание уделяется проблемам влияния метеоусловий на состояние людей. Осуществляя какую-либо активную деятельность, в том числе и трудовую, наши граждане подвергают риску своё здоровье, — написал в качестве обоснования своей инициативы Василий Власов.

Соответствующее предложение депутат направил министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с просьбой помочь в проработке законопроекта. Также Власов запросил у министерства статистику о зависимости влияния геомагнитной активности на частоту возникновения несчастных случаев и травматизма в производстве. Кроме того, депутат предложил оценить экономическую целесообразность предоставления работнику выходного для уменьшения экономических потерь.

Аналогичный запрос народный избранник отправил и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.