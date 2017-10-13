Доктор медицинских наук оценил инициативу ГД по отгулам в период магнитных бурь

Депутат ЛДПР Василий Власов представил законопроект, согласно которому метеочувствительные граждане могут получить дополнительные выходные.

Главный врач второй клинической больницы "Медси" доктор медицинских наук Никита Неверов прокомментировал Лайфу инициативу Госдумы по отгулам в период магнитных бурь.

— Как магнитные бури влияют на состояние здоровья человека и могут ли влиять, у науки пока достоверных сведений нет. Если человек чувствует себя утром неработоспособным, он просто может обратиться к врачу и получить больничный листок нетрудоспособности. Ведь недомогание не обязательно может быть связано именно с магнитной бурей, а с каким-нибудь мелким ОРЗ заболеванием, — рассказал Неверов.

Также врач усомнился в самой процедуре предоставления выходного. По его мнению, больницы и граждане утонут в бюрократии, поскольку для получения отгула работнику потребуется справка, что он метеозависим. Но самого формата такой справки не существует.