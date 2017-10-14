Президент Исландии сломал нос, потеряв сознание в ванной

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон рассказал своим подписчикам в "Фейсбуке" о неприятности, приключившейся с ним дома, — принимая ванну, глава государства сломал нос.

— Тёплая и уютная ванна прошлой ночью оказалась слишком горячей и чересчур уютной, — объяснил произошедшее Йоуханнессон.

Потеряв сознание, 49-летний мужчина ударился головой. С ссадиной на лбу и сломанным носом его сразу же доставили в больницу, где врачи оказали необходимую помощь.