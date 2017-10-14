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Регион
Опубликовано 14 октября 2017, 00:03

Президент Исландии сломал нос, потеряв сознание в ванной

Гвюдни Йоуханнессон. Фото: &copy; Facebook/Gu&eth;ni Thorlacius J&oacute;hannesson
Гвюдни Йоуханнессон. Фото: © Facebook/Guðni Thorlacius Jóhannesson

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон рассказал своим подписчикам в "Фейсбуке" о неприятности, приключившейся с ним дома, — принимая ванну, глава государства сломал нос.

— Тёплая и уютная ванна прошлой ночью оказалась слишком горячей и чересчур уютной, — объяснил произошедшее Йоуханнессон.

Потеряв сознание, 49-летний мужчина ударился головой. С ссадиной на лбу и сломанным носом его сразу же доставили в больницу, где врачи оказали необходимую помощь.

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Эмила Сидорова
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