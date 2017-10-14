Участница шоу "Холостяк-2" утопила Mercedes бросившего её банкира с Уолл-стрит

Мужчина расстался с девушкой во время ужина сразу после того, как она объявила ему о своей "беременности". Та в ответ плеснула в возлюбленного чаем и убежала, прихватив ключи от машины стоимостью 55 тысяч долларов.

Российская модель, участница второго сезона шоу "Холостяк" Кристина Кучма отомстила бросившему её банкиру с Уолл-стрит и утопила его Mercedes S400 в бассейне его же дома. Инцидент произошёл на Багамах, сообщает издание New York Post.

Кучма рассердилась, когда Гай Джентиле бросил её прямо за ужином. Конфликт пары разросся на почве денег… Или беременности. В общем, история интересная.

По словам Джентиле, который управляет брокерскими агентствами на Багамах (в прошлом — работал на нью-йоркской Уолл-стрит) во время их последнего ужина Кристина буквально "уронила на него бомбу".

— Она смотрит на меня и говорит: "Мне есть что рассказать. Я беременна", — вспоминает предприниматель.

Джентиле согласился поддерживать ребёнка, но тут девушка пояснила, что беременна она вовсе не ребёнком, а идеей.

По словам Джентиле, Кристина мечтала начать маркетинговый бизнес и надеялась, что её благоверный поможет со стартовым капиталом — каких-то 50 тысяч долларов. Бизнесмен рассказал, что к тому моменту уже успел подарить возлюбленной сумку Gucci, новый iPhone и дорогие наушники на день рождения, однако новый запрос "размыл границу" между бизнесом и романтикой. На этой ноте Джентиле и решил распрощаться с девушкой, закончив полугодовые отношения.

— Я сказал: "Знаешь что? Ты нашла не того парня. Если ты хочешь парня, который бы отдавал тебе деньги просто так, поищи кого-то другого", — рассказал он журналистам.

В ответ на эту горячую реплику Кучма плеснула в возлюбленного не менее горячий зелёный чай и сбежала, прихватив с собой ключи от машины — Mersedes S400 стоимостью 55 тысяч долларов. Джентиле тут же обратился в полицию с просьбой найти машину. Однако много времени для этого не понадобилось. На следующее утро Кристина сама вернула автомобиль.

На телефон Джентиле пришло сообщение от Кристины следующего содержания: "Лжец! Ты говорил мне, что поможешь начать бизнес! Это были твои слова! <...> На заднем дворе у меня для тебя есть сюрприз". Выйдя на задний двор, Джентиле обнаружил, что его Mercedes плавает в бассейне.

Гай Джентиле. Фото: NYP

— Мое сердце упало, — признаётся мужчина, он опасался, что в машине может находиться сама Кучма. — В этот момент меня не волновала машина. Но после того как я понял, что Кристины в ней нет, я начал злиться, что она провернула со мной что-то подобное после всего, что я для неё сделал, — рассказал Джентиле.

Тот самый Merсedes. Фото: NYP