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Регион
Опубликовано 14 октября 2017, 16:46

В Кении неизвестные открыли стрельбу в школе, погибли шестеро детей

По данным местных СМИ, в числе нападавших мог быть один из учеников школы, однако пока эта информация не подтверждена.

В Кении неизвестные открыли стрельбу в школе Локичоджио. Как сообщает Reuters, в результате погибло семь человек (шестеро детей и охранник учебного заведения).

Личности злоумышленников на данный момент неизвестны, однако местные СМИ сообщают, что нападение мог совершить один из учеников школы вместе с сообщниками. По имеющейся информации, молодой человек неоднократно угрожал учителям и одноклассникам, после того как был временно исключён из школы. Также он говорил, что хочет сжечь учебное заведение.

Другие подробности происшествия выясняются.

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Валерий Оленин
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