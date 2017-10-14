В Кении неизвестные открыли стрельбу в школе, погибли шестеро детей
По данным местных СМИ, в числе нападавших мог быть один из учеников школы, однако пока эта информация не подтверждена.
В Кении неизвестные открыли стрельбу в школе Локичоджио. Как сообщает Reuters, в результате погибло семь человек (шестеро детей и охранник учебного заведения).
Seven killed in Lokichogio school attack https://t.co/p6hPGWsg9f pic.twitter.com/ESAB8h46Pn— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) 14 октября 2017 г.
Личности злоумышленников на данный момент неизвестны, однако местные СМИ сообщают, что нападение мог совершить один из учеников школы вместе с сообщниками. По имеющейся информации, молодой человек неоднократно угрожал учителям и одноклассникам, после того как был временно исключён из школы. Также он говорил, что хочет сжечь учебное заведение.
Другие подробности происшествия выясняются.