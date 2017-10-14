Украина не пригласила Россию на Генассамблею ПАЧЭС

В Госдуме заявили, что это первый подобный случай за 25 лет существования организации.

Россия не сможет принять участие в Генассамблее Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Киеве, так как страна-организатор, Украина, не направила приглашение для российской делегации.

— В конце года состоится Генассамблея ПАЧЭС в Киеве. Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона, страна-организатор, не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание. Такого не было никогда, — приводит РИА "Новости" слова депутата Госдумы Михаила Емельянова.

По его словам, это "возмутительный случай", подобного которому не было за все 25 лет существования организации, несмотря на то что членами ПАЧЕС являются страны, у которых есть двусторонние конфликты.