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Опубликовано 14 октября 2017, 22:29

Володин: Госдума работает над законопроектом в ответ на санкции США

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Даничев

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Однако, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, говорить о содержании законопроекта ещё рано.

Госдума РФ занимается проработкой законопроекта, который станет ответом на ограничительные меры США в отношении России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Я пока не хочу комментировать этот вопрос, так как мы его только прорабатываем, поэтому рано говорить о конкретном содержании. Но мы думаем об этом, — рассказал Володин.

Напомним, в начале августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Кроме того, в сентябре в ответ на сокращение американских дипломатов в России Соединённые Штаты закрыли три дипообъекта РФ на своей территории.

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Юнона Александрова
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