Володин: Госдума работает над законопроектом в ответ на санкции США
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Однако, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, говорить о содержании законопроекта ещё рано.
Госдума РФ занимается проработкой законопроекта, который станет ответом на ограничительные меры США в отношении России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
— Я пока не хочу комментировать этот вопрос, так как мы его только прорабатываем, поэтому рано говорить о конкретном содержании. Но мы думаем об этом, — рассказал Володин.
Напомним, в начале августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Кроме того, в сентябре в ответ на сокращение американских дипломатов в России Соединённые Штаты закрыли три дипообъекта РФ на своей территории.