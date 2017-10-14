Володин: Госдума работает над законопроектом в ответ на санкции США

Однако, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, говорить о содержании законопроекта ещё рано.

Госдума РФ занимается проработкой законопроекта, который станет ответом на ограничительные меры США в отношении России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Я пока не хочу комментировать этот вопрос, так как мы его только прорабатываем, поэтому рано говорить о конкретном содержании. Но мы думаем об этом, — рассказал Володин.