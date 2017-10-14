Стрельбу в школе в Кении устроил бывший ученик

Жители Локичоджио устроили 17-летнему преступнику суд Линча прямо в здании полиции, когда того задержали после расстрела семи человек в здании местной школы.

В Кении сотрудники безопасности подтвердили, что стрельбу в здании школы Локичоджио устроил один из бывших учеников. Об этом сообщает агентство Reuters.

— На школу напали не бандиты, а бывший ученик, которого выгнали из-за нарушения дисциплины, — рассказал представитель регионального правительства Ваньяма Мусямбохе.

Во время вооружённой атаки исключённый за неоднократные угрозы в адрес учителей и других детей 17-летний школьник застрелил шесть своих бывших одноклассников и охранника. Ещё шесть детей получили ранения. По данным агентства, малолетний преступник был задержан стражами порядка, но после был убит, когда разъярённая толпа набросилась на него прямо в здании полиции.