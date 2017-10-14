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Регион
Опубликовано 14 октября 2017, 23:31

Стрельбу в школе в Кении устроил бывший ученик

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Thomas Mukoya

Фото: © REUTERS/Thomas Mukoya

Жители Локичоджио устроили 17-летнему преступнику суд Линча прямо в здании полиции, когда того задержали после расстрела семи человек в здании местной школы.

В Кении сотрудники безопасности подтвердили, что стрельбу в здании школы Локичоджио устроил один из бывших учеников. Об этом сообщает агентство Reuters.

— На школу напали не бандиты, а бывший ученик, которого выгнали из-за нарушения дисциплины, — рассказал представитель регионального правительства Ваньяма Мусямбохе.

Во время вооружённой атаки исключённый за неоднократные угрозы в адрес учителей и других детей 17-летний школьник застрелил шесть своих бывших одноклассников и охранника. Ещё шесть детей получили ранения. По данным агентства, малолетний преступник был задержан стражами порядка, но после был убит, когда разъярённая толпа набросилась на него прямо в здании полиции.

Имя нападавшего не раскрывается, однако известно, что он был выходцем из Южного Судана. Преступник являлся одним из нескольких тысяч детей-беженцев, которые проживали в Кении и посещали местные школы.

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Анна Пономаренко
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