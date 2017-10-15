Пираты раздора. Как СССР и США делили семью угонщиков пассажирского самолёта

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15 октября 1970 года отец и сын Бразинскасы захватили советский пассажирский самолёт Ан-24, следовавший по маршруту Батуми — Сухуми. Застрелив стюардессу и ранив двух членов экипажа, они потребовали изменить маршрут и направить самолёт в Турцию. Этот случай стал не первой попыткой угона в СССР пассажирского лайнера, однако впервые преступникам удалось добиться своей цели. Лайф выяснил обстоятельства этой криминальной истории и дальнейшую судьбу самих воздушных пиратов.

Чужой среди своих

Пранас Бразинскас родился в Литве в 1924 году. О его детстве известно не очень много. Он окончил сельскохозяйственную школу, но затем началась война. Литва была оккупирована немцами. По некоторым данным, в 1944 году Бразинскас был призван в немецкую армию, однако в боевых действиях участия он не принимал и служил в строительных частях.

Пранас Бразинскас

Поскольку немцы практиковали в Прибалтике принудительную мобилизацию, большинство попавших в немецкие войска латышей, эстонцев и литовцев после войны не преследовалось советскими властями.

Бразинскас сочувствовал литовским партизанам, так называемым лесным братьям, которые и после войны вели боевые действия, убивая советских активистов. Однако непосредственного участия в их акциях Бразинскас не принимал, помогая лишь деньгами и продуктами. В конце 40-х он порвал с ними отношения после того, как они по ошибке застрелили его отца. Партизаны охотились за местным председателем райсовета, а попали в Бразинскаса-старшего. Пока его везли в больницу, он истёк кровью и умер.

Бразинскас перебрался в Вевис. Поначалу он работал завхозом местной школы, затем стал заведующим складом товаров местного кооператива. На этой должности у него впервые возникли проблемы с правосудием. Бразинскас начал приторговывать чужими стройматериалами и в конце концов попался. Однако суд был местный и осудили его как местного, по самому мягкому из возможных вариантов. Он получил всего год исправительных работ. Более того, он сохранил свою должность завсклада.

В следующий раз Бразинскас попался в 1965 году. На этот раз на хищениях — он приворовывал доверенные ему на хранение товары. На этот раз, учитывая прежнюю судимость, он получил уже пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но не отбыв даже половины срока, вышел по амнистии.

Дабы отвлечь от себя внимание силовиков, Бразинскас сменил фамилию, превратившись в Пранаса Корейво. Он также решил сменить и место жительства, перебравшись в Среднюю Азию. Там открывались широкие возможности для теневого бизнеса. Он сошёлся с одним узбеком из Коканда, который и помог ему наладить дело. Бразинскас возил из Литвы продукцию местной промышленности и через свои связи распродавал её на чёрном рынке азиатских республик. Благодаря этому ему удалось сколотить неплохой по советским меркам капитал.

Тогда же Бразинскас начал задумываться о бегстве на Запад. Учитывая две судимости, шансы на то, что его выпустят за границу в качестве туриста, были ничтожны. Оставалось два варианта: либо перейти границу "контрабандистскими тропами", либо угнать самолёт. Первое было сделать сложно, нужно было знать проверенных людей и заплатить проводникам немалую сумму. К тому же существовал большой риск, что его задержат либо с одной, либо с другой стороны границы.

Второе было значительно проще. Достаточно только купить билет на самолёт и пронести на борт оружие. Сделать это было легко, поскольку никаких проверок в то время в советских аэропортах не было. Кроме того, угон самолёта мог прославить его на весь мир как "борца за свободу".

Воспользовавшись связями на чёрном рынке, Бразинскас купил оружие, форму советского офицера и около $6 тысяч. Всё было готово к побегу.

Час икс

Фото: © РИА Новости

Попытки угонов самолётов предпринимались в СССР с середины 50-х годов. Однако все они были плохо организованы и незадачливых воздушных пиратов удавалось обезвредить силами экипажа. Тем не менее эти попытки не привели к изменению системы безопасности на советских авиалиниях. В самолёт по-прежнему легко можно было пронести любое оружие. Вся безопасность сводилась к тому, что командиру воздушного судна выдавался пистолет, который хранился в кабине пилотов. В случае нештатной ситуации в салоне этот пистолет выдавался штурману или бортмеханику, который и должен был обезвредить преступника.

13 октября 1970 года Бразинскас вместе с 13-летним сыном Альгирдасом прилетел в Батуми, где купил билеты до Сухуми. Маршрут был выбран не случайно: именно на этом направлении турецкая граница была наиболее близко.

Надежда Курченко

Около полудня 15 октября самолёт Ан-24 авиакомпании "Аэрофлот" поднялся в воздух и взял курс на Сухуми. Через несколько минут после взлёта Бразинскас-старший, одетый в военную форму, передал стюардессе Надежде Курченко записку, в которой от имени "генерала Крылова" требовал изменить маршрут и отключить радиосвязь.

Как только стюардесса направилась в кабину экипажа, Бразинскас-старший вскочил со своего места и пошёл вслед. Девушка попыталась загородить ему путь, но тот достал пистолет и застрелил её. После этого Бразинскас ворвался в кабину пилотов и ранил штурмана и пилота. Только одного из пилотов он не тронул, поскольку тот должен был выполнить его требования и посадить самолёт на турецком аэродроме. Сын Бразинскаса Альгирдас также был вооружён пистолетом и находился в кабине пилотов. Также был ранен один пассажир, который попытался оказать сопротивление воздушным пиратам.

Холодный приём

Фото: © РИА Новости

Пилот был вынужден выполнить требования Бразинскасов. Через несколько минут самолёт пересёк воздушное пространство Турции и зашёл на посадку на аэродром города Трабзон. Власти страны уже знали, что произошло на борту советского самолёта, поэтому на земле его ждали полицейские. Вышедший в военной форме Бразинскас объяснил, что он не советский офицер, а борец за свободную Литву и это он захватил самолёт. Однако у турок было иное мнение: его арестовали вместе с сыном и отправили в тюремную камеру.

В Турции раненым оказали помощь, проверили всех пассажиров, после чего всех отпустили. К удивлению Бразинскаса, вместо торжественной встречи борца за свободу, его обвинили в целой серии преступлений — убийстве, двух покушениях на убийство, захвате заложников, угоне воздушного судна, незаконном хранении оружия и нелегальном въезде на территорию Турции. По совокупности статей Бразинскасу грозило пожизненное заключение.

Спасло его только то, что дело стало стремительно политизироваться. С одной стороны турок бомбардировали телеграммами прогрессивные европейские круги и литовские эмигранты из США. Всевозможные фонды гуманизма, лиги защиты прав беженцев и эмигрантские союзы литовцев присылали телеграммы в защиту "борца с тоталитаризмом". В кампании поучаствовали даже несколько американских конгрессменов.

С другой стороны, СССР настойчиво требовал выдачи преступников для справедливого суда. Турки не желали портить отношения с СССР. Но вместе с тем на дворе была холодная война, а Турция была членом НАТО. Так что было принято компромиссное решение — не судить Бразинскаса по всей строгости, но и не отпускать на свободу. В политическом убежище турки ему отказали, однако в качестве его адвоката выступал бывший министр юстиции.

Штаб НАТО (Организации Североатлантического договора) в Турции. Фото: © РИА Новости

По его совету Бразинскас сочинил душераздирающую историю своей жизни. Так мелкий заурядный советский теневик превратился в борца с тоталитаризмом. Чтобы разжалобить судей и общественность, Бразинскас поведал, что всю жизнь был страстным борцом за независимость Литвы и подвергался за это жестоким преследованиям. В качестве подтверждения он рассказывал леденящие кровь истории. Его первую жену отправили в ГУЛАГ, а его отца, как оказалось, застрелили не лесные братья, а агенты НКВД. А самого Бразинскаса дважды отправляли в ГУЛАГ за его борьбу во имя свободы и демократии. Но он не сдавался, сменил фамилию, уехал в Среднюю Азию, где наладил контакты между исламским подпольем (умелый реверанс в сторону турок) и литовскими борцами за независимость. Но КГБ снова его вычислил и уже шёл по пятам, намереваясь сгноить в ГУЛАГе, поэтому он вынужден был решиться на такой отчаянный шаг, как угон самолёта, чтобы спасти свою жизнь и сына. Что касается стюардессы, то, по словам Бразинскаса, он её не убивал. Это, мол, сделали переодетые агенты КГБ, находившиеся среди пассажиров рейса (к слову, практика, по которой рейсы, проходившие в непосредственной близости от госграницы, сопровождал вооружённый милиционер в штатском, была введена именно после этого ЧП).

Бразинскас мог рассказывать всё что угодно, насколько ему позволяла фантазия. В любом случае все эти истории нельзя было проверить. В то время была холодная война, СССР был закрытой страной, никаких обменов информацией не было. Турки сделали вид, что поверили Бразинскасу, и осудили его на восемь лет лишения свободы. Его сын, как несовершеннолетний, получил два года заключения.

Выхода нет

Фото: © РИА Новости/Юрий Абрамочкин

В 1974 году в Турции с размахом отмечалось 50-летие провозглашения республики. К этому событию была приурочена широкая амнистия, благодаря которой Бразинскас-старший очутился на свободе. Правда, в Турции оставаться ему не хотелось, ведь он с сыном грезил о США. К тому же и сами турки были не в восторге от их пребывания на их территории, поскольку СССР не забыл о них.

Некоторое время Бразинскасы обитали в лагере для беженцев. Всех их попытки перебраться в другую страну провалились, никто не желал видеть их у себя. Тогда они пошли на очередной отчаянный шаг. В июне 1976 года они ворвались в Американское консульство в Анкаре и потребовали предоставить им политическое убежище или хотя бы визу в США, уверяя, что турецкое правительство готовит их выдачу в СССР. После того как дипработник отказал им, они попытались демонстративно перерезать вены, однако он выгнал их из посольства.

Бразинскасов положили в больницу, но громким поступком им снова удалось о себе напомнить. Американцы на всякий случай поинтересовались у турецких властей, действительно ли они планируют их выдать. Те заверили, что не собираются делать этого, но было бы хорошо, если бы беспокойная парочка наконец покинула их страну.

Помощь Бразинскасам оказала Венесуэла. Не исключено, что по негласной просьбе американцев. Потому как действующий президент Перес не имел резона ссориться с коммунистами по своей инициативе и даже совершил в том же году дружеский визит в СССР, став одним из первых латиноамериканских лидеров, сделавших это.

Американская мечта

Фото: © РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Венесуэльцы выдали Бразинскасам визы, позволившие им покинуть Турцию. Сделано это было без лишнего шума. Отца и сына транзитом через Италию доставили в Венесуэлу. Там они провели недолгое время, попытавшись попасть в Канаду. Однако от планов перебраться в США они не отказались. Бразинскасы купили билеты на самолёт с пересадкой в Нью-Йорке, но пересаживаться там не стали, осев в Америке нелегалами.

Там они обратились за помощью к активистам литовской диаспоры. А Альгирдас по-быстрому женился на местной гражданке литовского происхождения, с которой давно состоял в переписке. Вскоре их арестовала миграционная служба США, но литовские активисты внесли за них залог и их отпустили.

Бразинскасы рассчитывали получить в Америке политическое убежище. Об их пребывании в Америке стало известно и СССР, который потребовал их выдачи, обвиняя власти США в нарушении собственных стандартов и покровительстве воздушных пиратов и террористов.

Ситуация для американской администрации сложилась щекотливая. С одной стороны, они не могли выдать Бразинскасов в коммунистический СССР, поскольку это могло нанести урон их имиджу и противоречило политике США. С другой стороны, в Америке прекрасно понимали, что Бразинскасы — классические воздушные пираты и террористы. В то, что они были борцами за свободу и демократию, могли поверить только советские радикальные диссиденты да литовские эмигранты.

В конце концов американцы отказались от предоставления Бразинскасам политического убежища, мотивировав это тем, что они не считают их преступление политическим. Но вместе с тем они отказались и от их выдачи СССР, сославшись на то, что Бразинскасы уже один раз отбыли наказание в турецкой тюрьме, к тому же США не имеют договора об экстрадиции с СССР.

Тем не менее оставался ещё один момент. Бразинскасы нелегально въехали в США и не имели права там оставаться. А значит, их должны были депортировать обратно в Венесуэлу, по визам которой они въехали. Суды по депортации длились несколько лет. Только в начале 80-х Бразинскасы отсудили себе право остаться в США. Женитьба Альгирдаса на американской гражданке имела значение.

Крушение иллюзий

Вскоре после окончания судебных тяжб Бразинскасов в США в СССР началась перестройка, и про них все позабыли. После распада СССР Литва обрела независимость, однако Бразинскасы не пожелали возвращаться на родину. Видимо, не для того они "боролись за свободу и независимость" в советское время, чтобы потом возвращаться туда. Оба предпочли зарабатывать на жизнь малярными работами в Америке.

Альгирдас ещё как-то смог интегрироваться в американское общество в силу молодости. Он выучил язык и был женат на американской гражданке. А вот Пранас так и не смог перестроиться на новый лад. Английский язык он так и не освоил. Кроме того, у него стали проявляться параноидальные наклонности. Ему чудилось, что за ним по пятам следуют советские агенты, чтобы покарать его за содеянное. У него произошло несколько неприятных инцидентов с соседями и прохожими, в которых он "распознал" агентов КГБ. Бразинскасы на всякий случай даже сменили фамилию и стали Уайтами.

Из-за несовпадения образа воображаемой Америки, в которую он так стремился, и реалий у Бразинскаса-старшего стал сильно портиться характер. По словам сына, в последние годы жизни он стал просто невыносим.

В 2002 году Бразинскасы напомнили о себе в последний раз. Все российские новостные агентства облетела информация о том, что Альгирдас до смерти забил своего престарелого отца гантелей (по другим данным — битой). В своё оправдание Альгирдас заявил, что отец превратился в сущее чудовище, терроризировавшее его. А когда тот попытался уйти, наставил на него пистолет, угрожая застрелить. И ему якобы ничего не оставалось делать, кроме как убить отца.