"Королева косплея" изображает Чудо-женщину, Лару Крофт и Джека Воробья (15 фото)
Оглавление
Чудо-женщина
Падме Амидала
Лилу
Лара Крофт
Лестат де Лионкур
Роковая Вдова
Юна
Эдвард Руки-ножницы
Энни Леонхарт
Рикку
Элизабет Суонн
"Мисс атомная бомба"
Джек Воробей
Винсент Валентайн
Ким Боггс
Элисон Табита известна среди пользователей Сети благодаря невероятным образам персонажей кино и компьютерных игр, которые она создаёт с помощью грима и костюмов. Процесс подготовки может длиться несколько месяцев. Ответ на вопрос "Почему так долго?" вы найдёте на следующих фото.