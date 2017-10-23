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Опубликовано 22 октября 2017, 21:30

"Королева косплея" изображает Чудо-женщину, Лару Крофт и Джека Воробья (15 фото)

Оглавление
Чудо-женщина
Падме Амидала
Лилу
Лара Крофт
Лестат де Лионкур
Роковая Вдова
Юна
Эдвард Руки-ножницы
Энни Леонхарт
Рикку
Элизабет Суонн
"Мисс атомная бомба"
Джек Воробей
Винсент Валентайн
Ким Боггс

Элисон Табита известна среди пользователей Сети благодаря невероятным образам персонажей кино и компьютерных игр, которые она создаёт с помощью грима и костюмов. Процесс подготовки может длиться несколько месяцев. Ответ на вопрос "Почему так долго?" вы найдёте на следующих фото.

Чудо-женщина

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Падме Амидала

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Лилу

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Лара Крофт

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Лестат де Лионкур

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Роковая Вдова

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Юна

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Эдвард Руки-ножницы

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Энни Леонхарт

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Рикку

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Элизабет Суонн

Фото: Instagram

Фото: Instagram

"Мисс атомная бомба"

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Джек Воробей

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Винсент Валентайн

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Ким Боггс

Фото: Instagram

Фото: Instagram

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Семен Хафизов
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