"Королева косплея" изображает Чудо-женщину, Лару Крофт и Джека Воробья (15 фото)

Элисон Табита известна среди пользователей Сети благодаря невероятным образам персонажей кино и компьютерных игр, которые она создаёт с помощью грима и костюмов. Процесс подготовки может длиться несколько месяцев. Ответ на вопрос "Почему так долго?" вы найдёте на следующих фото.