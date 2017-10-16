Бывший сотрудник Naughty Dog обвинил начальство в сексуальных домогательствах

Об инциденте, который произошёл в 2015 году, Дэвид Баллард рассказал в своём твиттер-аккаунте.

Дэвид Баллард занимался дизайном окружения и многопользовательских карт в студии Naughty Dog. По словам разработчика, в конце 2015 года он подвергся сексуальным домогательствам со стороны своего начальника.

Баллард признался, что ему предлагали 20 тысяч долларов за молчание, но он отказался и стал безработным на 17 месяцев. Во время собеседований в другие студии дизайнер рассказывал, что ушёл из Naughty Dog из-за темпов работы.