Бывший сотрудник Naughty Dog обвинил начальство в сексуальных домогательствах
Фото © © Sony Interactive Entertainment America LLC.
Об инциденте, который произошёл в 2015 году, Дэвид Баллард рассказал в своём твиттер-аккаунте.
Дэвид Баллард занимался дизайном окружения и многопользовательских карт в студии Naughty Dog. По словам разработчика, в конце 2015 года он подвергся сексуальным домогательствам со стороны своего начальника.
Дизайнер рассказал о сексуальных домогательствах в Naughty Dog
Фото © © Sony Interactive Entertainment America LLC.
Баллард признался, что ему предлагали 20 тысяч долларов за молчание, но он отказался и стал безработным на 17 месяцев. Во время собеседований в другие студии дизайнер рассказывал, что ушёл из Naughty Dog из-за темпов работы.
Дэвид Баллард работал над The Last of Us и Uncharted.