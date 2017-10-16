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Опубликовано 16 октября 2017, 08:58

Бывший сотрудник Naughty Dog обвинил начальство в сексуальных домогательствах

Фото &copy; &copy; Sony Interactive Entertainment America LLC.

Фото © © Sony Interactive Entertainment America LLC.

Об инциденте, который произошёл в 2015 году, Дэвид Баллард рассказал в своём твиттер-аккаунте.

Дэвид Баллард занимался дизайном окружения и многопользовательских карт в студии Naughty Dog. По словам разработчика, в конце 2015 года он подвергся сексуальным домогательствам со стороны своего начальника.

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Дизайнер рассказал о сексуальных домогательствах в Naughty Dog

Фото © © Sony Interactive Entertainment America LLC.

Баллард признался, что ему предлагали 20 тысяч долларов за молчание, но он отказался и стал безработным на 17 месяцев. Во время собеседований в другие студии дизайнер рассказывал, что ушёл из Naughty Dog из-за темпов работы.

Дэвид Баллард работал над The Last of Us и Uncharted.

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Сергей Сурепин
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