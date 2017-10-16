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Опубликовано 16 октября 2017, 09:27

Читеров заблокировали в отборочных матчах чемпионата мира по CS:GO

Фото &copy;&nbsp;Valve

Фото © Valve

Это не первый случай, когда компанию CEVO критикуют за плохую организацию турнира.

При проведении открытой квалификации турнира Eleague Boston Major нескольких игроков заблокировали во время матчей Counter-Strike: Global Offensive. Причина — использование читов.

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Во время отбора на чемпионат мира по Counter-Strike: Global Offensive игроки использовали читы

Фото © Valve

Стороннее программное обеспечение использовали участники двух команд — Invictus Aquilas и Team Optimistic. Они прекращают участие в турнире.

Ранее сообщество уже критиковало компанию CEVO за плохую организацию чемпионата. Игроки обвинили администрацию в плохой работе службы поддержки, технических неполадках, а также большом количестве мошенников.

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Сергей Сурепин
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