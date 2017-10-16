Читеров заблокировали в отборочных матчах чемпионата мира по CS:GO
Фото © Valve
Это не первый случай, когда компанию CEVO критикуют за плохую организацию турнира.
При проведении открытой квалификации турнира Eleague Boston Major нескольких игроков заблокировали во время матчей Counter-Strike: Global Offensive. Причина — использование читов.
Во время отбора на чемпионат мира по Counter-Strike: Global Offensive игроки использовали читы
Фото © Valve
Стороннее программное обеспечение использовали участники двух команд — Invictus Aquilas и Team Optimistic. Они прекращают участие в турнире.
Ранее сообщество уже критиковало компанию CEVO за плохую организацию чемпионата. Игроки обвинили администрацию в плохой работе службы поддержки, технических неполадках, а также большом количестве мошенников.