Читеров заблокировали в отборочных матчах чемпионата мира по CS:GO

Это не первый случай, когда компанию CEVO критикуют за плохую организацию турнира.

При проведении открытой квалификации турнира Eleague Boston Major нескольких игроков заблокировали во время матчей Counter-Strike: Global Offensive. Причина — использование читов.

Во время отбора на чемпионат мира по Counter-Strike: Global Offensive игроки использовали читы Фото © Valve

Стороннее программное обеспечение использовали участники двух команд — Invictus Aquilas и Team Optimistic. Они прекращают участие в турнире.