Энтузиаст воссоздал оригинального "Соника" в виртуальной реальности

Разработчик под псевдонимом Nimso показал первый уровень игры Sonic the Hedgehog 1991 года, который ему удалось воссоздать в виртуальном пространстве. Энтузиаст воспроизвёл локацию зоны Green Hill.

В виртуальной реальности Sonic the Hedgehog игрок может перемещаться во всех направлениях, а не только в оригинальном 2D-пространстве. Разработчику удалось сделать так, чтобы главный герой собирал кольца и уничтожал врагов, однако урон от противников Соник пока не получает.