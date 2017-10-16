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Опубликовано 16 октября 2017, 10:21

Энтузиаст воссоздал оригинального "Соника" в виртуальной реальности

Фото &copy; Sega

Фото © Sega

Независимому разработчику удалось перенести двухмерную локацию в виртуальное 3D-пространство.

Разработчик под псевдонимом Nimso показал первый уровень игры Sonic the Hedgehog 1991 года, который ему удалось воссоздать в виртуальном пространстве. Энтузиаст воспроизвёл локацию зоны Green Hill.

В виртуальной реальности Sonic the Hedgehog игрок может перемещаться во всех направлениях, а не только в оригинальном 2D-пространстве. Разработчику удалось сделать так, чтобы главный герой собирал кольца и уничтожал врагов, однако урон от противников Соник пока не получает.

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Оригинального "Соника" перенесли в виртуальную реальность

Фото © Sega

Энтузиаст уже поделился бесплатной предварительной версией игры. Он продолжает работу над проектом.

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Сергей Сурепин
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