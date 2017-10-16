Энтузиаст воссоздал оригинального "Соника" в виртуальной реальности
Фото © Sega
Независимому разработчику удалось перенести двухмерную локацию в виртуальное 3D-пространство.
Разработчик под псевдонимом Nimso показал первый уровень игры Sonic the Hedgehog 1991 года, который ему удалось воссоздать в виртуальном пространстве. Энтузиаст воспроизвёл локацию зоны Green Hill.
В виртуальной реальности Sonic the Hedgehog игрок может перемещаться во всех направлениях, а не только в оригинальном 2D-пространстве. Разработчику удалось сделать так, чтобы главный герой собирал кольца и уничтожал врагов, однако урон от противников Соник пока не получает.
Оригинального "Соника" перенесли в виртуальную реальность
Фото © Sega
Энтузиаст уже поделился бесплатной предварительной версией игры. Он продолжает работу над проектом.