Госдума планирует сделать дистанционным обжалование штрафов ГИБДД
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Такое предложение внёс первый зампред Комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
В Госдуме планируют разработать законопроект, позволяющий автовладельцам дистанционно отменить выписанный по ошибке штраф с камер наблюдения. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Так, по словам первого зампреда Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, технические ошибки в присланном по почте постановлении о наложении штрафа станут основанием для автоматического аннулирования документа без участия автовладельца.
— Сейчас получается, что постановление о наложении штрафа выносят в одну секунду, а на обжалование его у автовладельца уходит месяц, — добавил Лысаков.
Именно поэтому, уверен парламентарий, систему обжалования штрафов необходимо сделать максимально упрощённой.
— Например, автовладелец на сайте "Госуслуги" в разделе "Штрафы" может кликнуть окошко "Не мой номер". После этого сотрудники подразделения, выписавшего постановление, ещё раз его проверяют, и в случае обоснованности претензии отправляют штраф в корзину, — заключил он.