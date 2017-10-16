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Регион
Опубликовано 16 октября 2017, 09:05

Госдума планирует сделать дистанционным обжалование штрафов ГИБДД

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Такое предложение внёс первый зампред Комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В Госдуме планируют разработать законопроект, позволяющий автовладельцам дистанционно отменить выписанный по ошибке штраф с камер наблюдения. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Так, по словам первого зампреда Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, технические ошибки в присланном по почте постановлении о наложении штрафа станут основанием для автоматического аннулирования документа без участия автовладельца.

— Сейчас получается, что постановление о наложении штрафа выносят в одну секунду, а на обжалование его у автовладельца уходит месяц, — добавил Лысаков.

Именно поэтому, уверен парламентарий, систему обжалования штрафов необходимо сделать максимально упрощённой.

— Например, автовладелец на сайте "Госуслуги" в разделе "Штрафы" может кликнуть окошко "Не мой номер". После этого сотрудники подразделения, выписавшего постановление, ещё раз его проверяют, и в случае обоснованности претензии отправляют штраф в корзину, — заключил он.

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Валерий Оленин
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