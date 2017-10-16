Госдума планирует сделать дистанционным обжалование штрафов ГИБДД

Такое предложение внёс первый зампред Комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В Госдуме планируют разработать законопроект, позволяющий автовладельцам дистанционно отменить выписанный по ошибке штраф с камер наблюдения. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Так, по словам первого зампреда Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, технические ошибки в присланном по почте постановлении о наложении штрафа станут основанием для автоматического аннулирования документа без участия автовладельца.

— Сейчас получается, что постановление о наложении штрафа выносят в одну секунду, а на обжалование его у автовладельца уходит месяц, — добавил Лысаков.

Именно поэтому, уверен парламентарий, систему обжалования штрафов необходимо сделать максимально упрощённой.