Обновлённую версию Age of Empires перенесли на 2018 год

Разработчики Age of Empires: Definitive Edition сообщили о переносе даты выхода игры. Команда хочет продлить бета-тестирование, чтобы исправить все недочёты.

Разработчики хотят передать игрокам те самые ощущения, которые они испытывали при игре в оригинал. В ближайшее время начнётся новый этап закрытого бета-тестирования.