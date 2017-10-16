Обновлённую версию Age of Empires перенесли на 2018 год
Definitive Edition классической стратегии должна была выйти через несколько дней.
Фото © Microsoft
Разработчики Age of Empires: Definitive Edition сообщили о переносе даты выхода игры. Команда хочет продлить бета-тестирование, чтобы исправить все недочёты.
Age of Empires: Definitive Edition выйдет в 2018 году
Фото © Microsoft
Разработчики хотят передать игрокам те самые ощущения, которые они испытывали при игре в оригинал. В ближайшее время начнётся новый этап закрытого бета-тестирования.
Age of Empires: Definitive Edition анонсировали на E3 в 2017 году.