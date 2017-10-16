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Опубликовано 16 октября 2017, 10:49

Обновлённую версию Age of Empires перенесли на 2018 год

Definitive Edition классической стратегии должна была выйти через несколько дней.

Фото &copy;&nbsp;Microsoft

Фото © Microsoft

Разработчики Age of Empires: Definitive Edition сообщили о переносе даты выхода игры. Команда хочет продлить бета-тестирование, чтобы исправить все недочёты.

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Age of Empires: Definitive Edition выйдет в 2018 году

Фото © Microsoft

Разработчики хотят передать игрокам те самые ощущения, которые они испытывали при игре в оригинал. В ближайшее время начнётся новый этап закрытого бета-тестирования.

Age of Empires: Definitive Edition анонсировали на E3 в 2017 году.

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Сергей Сурепин
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