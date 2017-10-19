Авторитетные геймеры определили топ-10 лучших игр для слабых ПК

Age of Empires II

Фото © Ensemble Studios

"С нетерпением жду выхода четвёртой части. А так, в восторге от всех трёх частей Age of Empires. Вторая больше зацепила", — пользователь Reddit ApollyonX210.

Scourge: Outbreak

Фото © UFO Interactive Games

"Если вам нравится стрелять, тогда эта игра отлично подойдёт вам. Может, устарела немного, но проходить её и ёнтересно. Я бы сыграл в неё ещё разок", — мнение геймера DakkarB01с game-debate.

Just Cause II

Фото © Avalanche Studios

"Игра хороша тем, что у графики малые требования. Также в управлении простая. Лично для меня, бывают однообразные миссии. Но это ерунда", — пользователь Reddit cxsd.

Guild Wars 2

Фото © NCSoft

"Не пожалел, когда начал играть. Для не очень мощного компа потянет. Хотя, кому как, но лично я посоветовал бы", — геймер CanbeGod.

Hotline Miami 2: Wrong Number

Фото © Dennaton Games

"Не знаю, что курили разработчики во время создания игры, но яркость в ней нереальная. Её выхода ждала после прохождения первой части", — мнение пользователя "Ютуба" DeSPiter.

Devil May Cry 3

Фото © Capcom

"Крутая игра, графика хорошая, нормальный геймплей. Не играл в предыдущие части, но эта понравилась", — пользователь Reddit anacrucail.

StarCraft

Фото © Blizzard Entertainment

"До конца прошёл довольно быстро. Пойдёт. Смущает только цена — дороговато, но если не бедствуете, тогда тем более посоветовал бы", — мнение пользователя crathis с сайта gamepressure.

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II

Фото © DICE Los Angeles

"Понарвилась тем, что много фракций и юнитов. На слабый комп пойдёт", — пользователь сайта Reddit hervarters.

Dragon Fin Soup

Фото © Grimm Bros

"Понравился крафт, прокачка, сюжет! Разработчикам спасибо", — мнение пользователя сайта game-debate — Exploderman 333.

Dishonored 2

Фото © Arkane Studios