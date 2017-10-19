Авторитетные геймеры определили топ-10 лучших игр для слабых ПК
С появлением новых технологий многие люди забыли про свои компьютеры с системными блоками и перешли сначала на ноутбуки, а затем окончательно на планшеты и смартфоны. Но остались те, кто использует свои ПК по-максимуму. Ссылаясь на опытных геймеров и пользователей Reddit, мы приготовили список игр, которые отлично бы подошли для тех, у кого не самые сильные компьютеры.
Фото © Arkane Studios
Age of Empires II
Фото © Ensemble Studios
"С нетерпением жду выхода четвёртой части. А так, в восторге от всех трёх частей Age of Empires. Вторая больше зацепила", — пользователь Reddit ApollyonX210.
Scourge: Outbreak
Фото © UFO Interactive Games
"Если вам нравится стрелять, тогда эта игра отлично подойдёт вам. Может, устарела немного, но проходить её и ёнтересно. Я бы сыграл в неё ещё разок", — мнение геймера DakkarB01с game-debate.
Just Cause II
Фото © Avalanche Studios
"Игра хороша тем, что у графики малые требования. Также в управлении простая. Лично для меня, бывают однообразные миссии. Но это ерунда", — пользователь Reddit cxsd.
Guild Wars 2
Фото © NCSoft
"Не пожалел, когда начал играть. Для не очень мощного компа потянет. Хотя, кому как, но лично я посоветовал бы", — геймер CanbeGod.
Hotline Miami 2: Wrong Number
Фото © Dennaton Games
"Не знаю, что курили разработчики во время создания игры, но яркость в ней нереальная. Её выхода ждала после прохождения первой части", — мнение пользователя "Ютуба" DeSPiter.
Devil May Cry 3
Фото © Capcom
"Крутая игра, графика хорошая, нормальный геймплей. Не играл в предыдущие части, но эта понравилась", — пользователь Reddit anacrucail.
StarCraft
Фото © Blizzard Entertainment
"До конца прошёл довольно быстро. Пойдёт. Смущает только цена — дороговато, но если не бедствуете, тогда тем более посоветовал бы", — мнение пользователя crathis с сайта gamepressure.
The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II
Фото © DICE Los Angeles
"Понарвилась тем, что много фракций и юнитов. На слабый комп пойдёт", — пользователь сайта Reddit hervarters.
Dragon Fin Soup
Фото © Grimm Bros
"Понравился крафт, прокачка, сюжет! Разработчикам спасибо", — мнение пользователя сайта game-debate — Exploderman 333.
Dishonored 2
Фото © Arkane Studios
"Озвучка, графика, геймплей в норме. Ну а что ещё нужно..." — мнение геймера с сайта Reddit Spamakin.