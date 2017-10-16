"Яркое и щедрое дарование". Путин поздравил Хворостовского с юбилеем

Российский лидер пожелал народному артисту здоровья и бодрого душевного настроя.

Президент РФ Владимир Путин поздравил оперного певца Дмитрия Хворостовского с 55-летним юбилеем. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства выразил восхищение талантом, стойкостью и силой духа народного артиста.

— Яркое и щедрое дарование, потрясающая работоспособность и безграничное уважение к своим слушателям позволили Вам добиться вершин исполнительского мастерства, снискать славу одного из выдающихся баритонов современности, — говорится на сайте президента РФ.