"Яркое и щедрое дарование". Путин поздравил Хворостовского с юбилеем
Дмитрий Хворостовский. Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
Российский лидер пожелал народному артисту здоровья и бодрого душевного настроя.
Президент РФ Владимир Путин поздравил оперного певца Дмитрия Хворостовского с 55-летним юбилеем. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства выразил восхищение талантом, стойкостью и силой духа народного артиста.
— Яркое и щедрое дарование, потрясающая работоспособность и безграничное уважение к своим слушателям позволили Вам добиться вершин исполнительского мастерства, снискать славу одного из выдающихся баритонов современности, — говорится на сайте президента РФ.
Кроме того, это позволило Хворостовскому заслужить признание и любовь ценителей искусства во всём мире. Российский лидер также пожелал оперному певцу здоровья, бодрого душевного настроя и оптимизма.