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Опубликовано 16 октября 2017, 12:38

Запущена первая электростанция с отрицательным выбросом углекислого газа

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Climeworks

Фото: © twitter.com/Climeworks

Проще говоря, электростанция потребляет больше углекислого газа, чем производит.

Передовую электростанцию с отрицательным выбросом углекислого газа запустили там, где подход к энергетике далёк от традиционного. Власти Исландии давно известны своими экспериментами с геотермальными электростанциями и системами обогрева улиц, однако теперь в список реализованных проектов добавилась и уникальная экологически чистая электростанция. Как сообщает компания-производитель электростанции, геотермальная ТЭС Хедлисхейди пока работает в тестовом режиме, однако первые показатели воодушевляют не только энергетиков, но и экологов.

Принцип работы такой ТЭС прост: через специальные воздухозаборники и насосы станция поглощает углекислый газ из воздуха, затем растворяет его в воде и перенаправляет вглубь горной породы, где двуокись углерода превращается в карбонаты. Закачанный в породы газ в дальнейшем можно будет использовать в качестве топлива.

Исследователи и учёные отмечают, что технологии использования углекислого газа в промышленности развиваются по экспоненте и год от года влияют на стоимость добычи углекислого газа. По прогнозам учёных, для создания полностью работоспособного и дешёвого промышленного метода откачки углекислого газа из атмосферы планеты потребуется максимум 10 лет.

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Сергей Андреев
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