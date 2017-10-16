Запущена первая электростанция с отрицательным выбросом углекислого газа

Проще говоря, электростанция потребляет больше углекислого газа, чем производит.

Передовую электростанцию с отрицательным выбросом углекислого газа запустили там, где подход к энергетике далёк от традиционного. Власти Исландии давно известны своими экспериментами с геотермальными электростанциями и системами обогрева улиц, однако теперь в список реализованных проектов добавилась и уникальная экологически чистая электростанция. Как сообщает компания-производитель электростанции, геотермальная ТЭС Хедлисхейди пока работает в тестовом режиме, однако первые показатели воодушевляют не только энергетиков, но и экологов.

Принцип работы такой ТЭС прост: через специальные воздухозаборники и насосы станция поглощает углекислый газ из воздуха, затем растворяет его в воде и перенаправляет вглубь горной породы, где двуокись углерода превращается в карбонаты. Закачанный в породы газ в дальнейшем можно будет использовать в качестве топлива.