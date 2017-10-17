"Мой муж-рокер покончил с собой из-за слуховых галлюцинаций в стиле кантри"
Отставной пожарный покончил с собой после перенесённого психического расстройства. Незадолго до смерти мужчина признался, что страдает от звона в ушах и слуховых галлюцинаций.
Глен Митчелл постоянно слышал болезненные звенящие, жужжащие звуки, из-за которых он раздражался, слыша, как закипает чайник или дышит его собственная жена, пишет Daily Mail. Мужчина также страдал от звуковых галлюцинаций — он жаловался жене, что в его голове постоянно играет кантри и западная музыка, из-за которой он не мог спокойно спать.
Супруга Линда сказала, что диагноз её мужу поставили после того, как он послушал очень громкое выступление группы в баре, а 12 недель спустя он покончил с собой. Она рассказала, что чувствует, что врачи игнорировали жалобы 53-летнего Глена, несмотря на его очевидные беспокойства.
Мой муж был таким активным, счастливым и жизнерадостным, что я не могу поверить в то, что всё это прекратилось в один момент
Гленн не мог спать, поэтому он гулял по улицам до четырёх часов утра, чтобы утомить себя до такой степени, чтобы сразу же уснуть. Кроме того, он стал испытывать беспокойство, что шум в ушах никогда не исчезнет, что только усугубило его душевное состояние. Линда вспоминает, что несмотря на всё происходящее, её муж не терял чувство юмора.
Он был фанатом рок-музыки, слушал U2 и AC/DC, но, что самое смешное, в голове он постоянно слышал кантри музыку
Помимо постоянных шумов Глен слышал звуковые галлюцинации. Он шутил, что готов с ними смириться, если у него в голове будет играть рок-н-ролл. Линда поделилась истории о своём муже в рамках кампании Share Your Sound (поделитесь своим звуком), которую проводит British Tinnitus Associations (BTA). Она хочет добиться того, чтобы врачи уделяли больше внимания этой проблеме. Женщина уверена, что если бы доктора оказали правильную психологическую поддержку, её мужа можно было бы спасти.