"Мой муж-рокер покончил с собой из-за слуховых галлюцинаций в стиле кантри"

Глен Митчелл постоянно слышал болезненные звенящие, жужжащие звуки, из-за которых он раздражался, слыша, как закипает чайник или дышит его собственная жена, пишет Daily Mail. Мужчина также страдал от звуковых галлюцинаций — он жаловался жене, что в его голове постоянно играет кантри и западная музыка, из-за которой он не мог спокойно спать.

Супруга Линда сказала, что диагноз её мужу поставили после того, как он послушал очень громкое выступление группы в баре, а 12 недель спустя он покончил с собой. Она рассказала, что чувствует, что врачи игнорировали жалобы 53-летнего Глена, несмотря на его очевидные беспокойства.

Мой муж был таким активным, счастливым и жизнерадостным, что я не могу поверить в то, что всё это прекратилось в один момент Линда Митчелл

Гленн не мог спать, поэтому он гулял по улицам до четырёх часов утра, чтобы утомить себя до такой степени, чтобы сразу же уснуть. Кроме того, он стал испытывать беспокойство, что шум в ушах никогда не исчезнет, что только усугубило его душевное состояние. Линда вспоминает, что несмотря на всё происходящее, её муж не терял чувство юмора.

Он был фанатом рок-музыки, слушал U2 и AC/DC, но, что самое смешное, в голове он постоянно слышал кантри музыку Линда Митчелл