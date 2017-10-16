Наш ответ автопилоту. В бортовом компьютере "Газели Next" нашли тетрис

Для активации секретной программы необходимо последовательно выполнить ряд манипуляций.

На приборной панели автомобиля "Газель Next" нашли встроенную функцию в виде игры "Тетрис". Видеоролик, в котором показан способ активации секретной программы, опубликован на YouTube-канале Top Video Channel.

По словам автора ролика, для активации культовой игры необходимо завести автомобиль, три раза включить правый поворотник, дважды активировать дальний свет, пять раз выжать педаль сцепления и увеличить обороты двигателя до двух тысяч. После этого на экране бортового компьютера появится тетрис. Правой кнопкой можно переворачивать фигуры, левой — двигать их влево и вправо.

Если заглушить машину, тетрис автоматически выключится. При этом автор не уточнил, будет ли игра работать, когда автомобиль находится в движении.