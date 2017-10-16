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Регион
Опубликовано 16 октября 2017, 15:18

Лесные пожары в Португалии и Испании унесли жизнь 35 человек

Фото &copy; REUTERS

Фото © REUTERS

До сих пор сохраняется активность 213 очагов возгорания на территориях обеих стран. Их тушением занимаются тысячи специалистов.

Мощнейшие пожары, бушующие на Пиренейском полуострове, унесли жизнь 35 человек. В Португалии сообщают о 31 погибшем, ещё четверо скончались в соседней испанской Галисии.

15 октября на территории Португалии зарегистрировано 443 лесных пожара — это рекорд за 2017 год. Их тушат семь тысяч пожарных. До сих пор активны 108 очагов. В службе Гражданской обороны республики сообщили, что травмы и ожоги получило не менее 50 человек.

Задействован Европейский механизм гражданской защиты, согласно которому власти попросят помощь у ЕС и Марокко. Эвакуированы люди из опасных населённых пунктов. Перекрыто около 20 дорог, приостановлено железнодорожное сообщение Порту — Лиссабон.

В испанской Галисии два человека погибли в авто на трассе в городе Нигран. Ещё один мужчина сгорел, когда пытался потушить огонь, охвативший загон для скота в муниципалитете Карбаледа-де-Авиа провинции Оренсе.

В Галисии сохраняют активность 105 очагов возгорания, семнадцать из которых могут нести опасность населённым пунктам. За 14 и 15 октября в регионе выгорело около четырёх тысяч гектаров леса.

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Татьяна Абрикосова
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