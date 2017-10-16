Лесные пожары в Португалии и Испании унесли жизнь 35 человек

До сих пор сохраняется активность 213 очагов возгорания на территориях обеих стран. Их тушением занимаются тысячи специалистов.

Мощнейшие пожары, бушующие на Пиренейском полуострове, унесли жизнь 35 человек. В Португалии сообщают о 31 погибшем, ещё четверо скончались в соседней испанской Галисии.

15 октября на территории Португалии зарегистрировано 443 лесных пожара — это рекорд за 2017 год. Их тушат семь тысяч пожарных. До сих пор активны 108 очагов. В службе Гражданской обороны республики сообщили, что травмы и ожоги получило не менее 50 человек.

Today was the worst day in the history of fires in Portugal. More than 300. My country is literally burning. We need help #PrayForPortugal pic.twitter.com/bZ4hBtoU9J — Rita (@anaritadurao) 16 октября 2017 г.

Задействован Европейский механизм гражданской защиты, согласно которому власти попросят помощь у ЕС и Марокко. Эвакуированы люди из опасных населённых пунктов. Перекрыто около 20 дорог, приостановлено железнодорожное сообщение Порту — Лиссабон.

В испанской Галисии два человека погибли в авто на трассе в городе Нигран. Ещё один мужчина сгорел, когда пытался потушить огонь, охвативший загон для скота в муниципалитете Карбаледа-де-Авиа провинции Оренсе.

80+ fires left 2 ppl died at Galicia today, more deaths expected #ArdeGalicia pic.twitter.com/2Z7DLaIQtW — Daniel #Òc (@HolaFamiliaa) 15 октября 2017 г.