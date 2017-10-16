Лесные пожары в Португалии и Испании унесли жизнь 35 человек
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До сих пор сохраняется активность 213 очагов возгорания на территориях обеих стран. Их тушением занимаются тысячи специалистов.
Мощнейшие пожары, бушующие на Пиренейском полуострове, унесли жизнь 35 человек. В Португалии сообщают о 31 погибшем, ещё четверо скончались в соседней испанской Галисии.
15 октября на территории Португалии зарегистрировано 443 лесных пожара — это рекорд за 2017 год. Их тушат семь тысяч пожарных. До сих пор активны 108 очагов. В службе Гражданской обороны республики сообщили, что травмы и ожоги получило не менее 50 человек.
Today was the worst day in the history of fires in Portugal. More than 300. My country is literally burning. We need help #PrayForPortugal pic.twitter.com/bZ4hBtoU9J— Rita (@anaritadurao) 16 октября 2017 г.
Задействован Европейский механизм гражданской защиты, согласно которому власти попросят помощь у ЕС и Марокко. Эвакуированы люди из опасных населённых пунктов. Перекрыто около 20 дорог, приостановлено железнодорожное сообщение Порту — Лиссабон.
Impressive video of fires in Portugal.#PrayForPortugal #Portugal #ArdeGalicia #fire #incendiespic.twitter.com/k6bBGL6QA1— Charles Baudry (@CharlesBaudry) 16 октября 2017 г.
В испанской Галисии два человека погибли в авто на трассе в городе Нигран. Ещё один мужчина сгорел, когда пытался потушить огонь, охвативший загон для скота в муниципалитете Карбаледа-де-Авиа провинции Оренсе.
80+ fires left 2 ppl died at Galicia today, more deaths expected #ArdeGalicia pic.twitter.com/2Z7DLaIQtW— Daniel #Òc (@HolaFamiliaa) 15 октября 2017 г.
В Галисии сохраняют активность 105 очагов возгорания, семнадцать из которых могут нести опасность населённым пунктам. За 14 и 15 октября в регионе выгорело около четырёх тысяч гектаров леса.